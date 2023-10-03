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"Эксперт РА" подтвердил рейтинг Страхового Дома ВСК на уровне ruАA

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг финансовой надежности Страхового Дома ВСК на уровне ruАА. Прогноз по рейтингу — стабильный.

Страховой Дом ВСК — крупный универсальный страховщик с диверсифицированным портфелем, основными направлениями деятельности которого выступают ОСАГО (29,7%), страхование автокаско (20,5%), ДМС (10,7%), страхование имущества юридических лиц (9,4%) и страхование от несчастных случаев и болезней (8,4%). Рыночная доля компании по итогам 2022 года составила 4,9%, что, согласно методологии агентства, выделяется в качестве фактора поддержки.

За 1 полугодие 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем страховых взносов ВСК вырос на 39,3%. При этом, по мнению экспертов, страховой портфель компании остается стабильным: относительно прошлого года заметно выросли все ключевые виды страхования, а максимальное изменение долей видов страхования в портфеле компании за 1 полугодие 2023 года по сравнению с 1 полугодием 2022 года составило 4,1 п. п.

Клиентская база и каналы распространения страховых продуктов компании характеризуются высокой диверсификацией. На пять крупнейших клиентов приходится 5,8% страховой премии за 1 полугодие 2023 года. Доля основного канала продаж — агентская сеть — по итогам 1 полугодия 2023 года составила 34,6% взносов, что оценивается позитивно.

Диверсификация активов оценивается положительно: на крупнейшего контрагента, который не может быть отнесен к условному рейтинговому классу ruAA и выше, пришлось 2,9% активов компании, очищенных от отложенных аквизиционных расходов, на трех крупнейших — 7,4%. В качестве позитивного фактора агентство отмечает отсутствие рисков концентрации активов на связанных сторонах, которые не могут быть отнесены к условному рейтинговому классу ruAA и выше: на них пришлось 5,5% активов компании.

Эксперты положительно оценивают коэффициент убыточности-нетто по страховому портфелю ВСК — 46,8% за 1 полугодие 2023 года. Финансовый результат компании был положительным последние 4 квартала. Кроме того, агентство отмечает рост показателей рентабельности капитала (с 19,0% за 2022 год до 31,3% за 1 полугодие 2023 года в годовом выражении) и инвестиций (с 4,9% за 2022 год до 8,7% за 1 полугодие 2023 года в годовом выражении).

В числе положительных факторов эксперты выделяют высокое нормативное соотношение собственных средств и принятых обязательств компании (1,32 на 30.06.2023), а также высокие значения коэффициентов общей ликвидности и уточненной страховой ликвидности-нетто (1,33 и 1,36 соответственно на 30.06.2023). Также позитивно на рейтинге сказывается отсутствие долговой нагрузки, внебалансовых обязательств и низкая доля оценочных обязательств (0,1% пассивов на 30.06.2023).

Качество перестраховочной защиты оценивается агентством как высокое. Все крупнейшие риски надежно перестрахованы, собственное удержание по ним не превышает 1% капитала. Кроме того, компания имеет опыт урегулирования крупных страховых случаев, что отмечается в качестве позитивного фактора.

По мнению экспертов, ВСК обладает адекватным качеством управления, в том числе уделяет внимание управлению рисками. В компании сформированы коллегиальные органы, в функции которых входит риск-менеджмент, а также действует обособленное подразделение по риск-менеджменту. Агентство отмечает наличие у компании утвержденной стратегии развития, а также высокий уровень финансового планирования и прогнозирования.

"Высокие бизнес-результаты, финансовая устойчивость, профессионализм команды ВСК, стабильность и надежность нашей системы управления и риск-менеджмента находят подтверждение в рейтинговой оценке Эксперт РА. Мы активно развиваем как сферу страховых услуг, так и цифровизацию наших бизнес-процессов, внедряем в системы урегулирования убытков и здравоохранения инновационные решения, которые помогают клиентам получить удобный и качественный сервис. Сегодня Страховой Дом ВСК — один из тех лидеров отрасли, что ранее также было подтверждено высоким рейтингом НКР (АА+) и позитивным прогнозом от АКРА", — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.

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Назад. 03 октября 2023
"Эксперт РА" подтвердил рейтинг Страхового Дома ВСК на уровне ruАA

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