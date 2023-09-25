В Самаре пройдет показ балета по античному мифу

25.09.2023 16:23 Читали 20

29 и 30 сентября в 19:00 на сцене театральной платформы "Прачка" (Фрунзе 87/89) пройдет повтор спектакля по античному мифу "EGO.ANIMUS.АТТИС". В постановке задействованы хор, камерный оркестр и артист физического театра.

В мае этого года независимая театральная компания Blessed Cats" выпустила премьеру балета. В его основе заложен миф о Великой Матери Кибеле и её сыне Аттисе, но увидеть подробное изложение мифа зрителям не придётся. "Это впечатление от мифа и трудов Карла Густава Юнга, как главного проводника в области человеческого бессознательного в XX веке.

В балете главный герой — женщина, как прообраз мифологического мира, а трагедия разыгрывается на территории Эго каждого человека, живущего в мире современном", — утверждают авторы постановки.

По словам авторов, в спектакле исследуется мироощущение античного человека. "В этом мироощущении человек един со всем миром и не разделяет счастье и несчастье на условные понятия "добро" и "зло", он переживает их во всей своей полноте одновременно", — считает режиссер постановки Василий Яров.

Уникальность идеи балета в том, что на сцене присутствует одна актриса (Ека Кудасова), которая только через жест и звук ведёт основную драматическую линию. Слова отданы хору в речитативах и антифонах, а сопровождение создает камерный оркестр, синтезируя живую и электронную музыку. Этим обусловлен жанр, выбранный постановщиками спектакля, — балет.

В постановке принимают участие оркестр имени Давора Дуймовича под управлением композитора Сергея Бережного, а также хор "Aeternitas" под руководством Сияны Репиной.

Продолжительность спектакля — 45 минут.