08.09.2023 14:51 Читали 19

В выходные, 9 и 10 сентября, в Самаре состоится Всероссийский фестиваль духовых оркестров "На сопках Маньчжурии" (0+).

9 сентября яркие концертные программы пройдут сразу на 11 концертных площадках нашего города. Это отличная возможность познакомиться с творчеством духовых оркестров нашей страны. Впервые примут участие в фестивале гости из Республики Беларусь и Казахстана.

10 сентября с 13:00 до 18:00 в Струковском саду пройдут гала-концерт и дефиле духовых оркестров.



Завершится фестиваль в 19:30 выступлением сводного оркестра в составе 500 лучших музыкантов страны на площади имени Куйбышева с исполнением пяти знаковых музыкальных произведений.



На все концерты фестиваля вход свободный.