В Самаре состоится Всероссийский фестиваль духовых оркестров "На сопках Маньчжурии"

9 сентября яркие концертные программы пройдут сразу на 11 концертных площадках нашего города. Это отличная возможность познакомиться с творчеством духовых оркестров нашей страны. Впервые примут участие в фестивале гости из Республики Беларусь и Казахстана.
10 сентября с 13:00 до 18:00 в Струковском саду пройдут гала-концерт и дефиле духовых оркестров.
Завершится фестиваль в 19:30 выступлением сводного оркестра в составе 500 лучших музыкантов страны на площади имени Куйбышева с исполнением пяти знаковых музыкальных произведений.
На все концерты фестиваля вход свободный.