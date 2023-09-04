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"РТК-Солар" открывает набор на стажировку в крупнейший коммерческий SOC России

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Студенты российских вузов могут пройти стажировку в центре противодействия кибератакам Solar JSOC компании "РТК-Солар". Это первый и самый большой коммерческий SOC страны. За два месяца начинающие специалисты освоят основы работы в сфере информационной безопасности и подтянут свои знания. Самые успешные и целеустремленные из них после стажировки смогут устроиться на работу в "РТК-Солар".

Стажировка в Solar JSOC по направлениям "Мониторинг" и "Администрирование средств защиты информации" начнется 19 сентября 2023 года. "РТК-Солар" ждет студентов 3 курса и старше, обучающихся по профильному направлению, а также недавних выпускников.

Обучение будет проходить онлайн дважды в неделю в удобное для стажера время. Участников программы ждет общеобразовательная ИТ-программа с дальнейшим погружением в экспертные направления. Всем стажерам предстоит изучить основы ИБ, операционные системы, компьютерные сети. Они узнают, какие существуют атаки, а также средства защиты.

Стажеры, выбравшие направление "Мониторинг", будут изучать, как выявлять кибератаки с помощью автоматизированных средств защиты, проводить расследования, анализировать события и инциденты безопасности. Другая группа погрузится в администрирование сетевых СЗИ. Специалисты, занимающиеся этим направлением, управляют конфигурацией средств защиты, обеспечивая безопасность и защиту от крупного перечня атак, таких как DDoS, фишинг, веб-атак и т. д.

Помимо онлайн-занятий стажеров ждут тесты, практические задания, разбор реальных кейсов. Обучать молодых специалистов будут опытные наставники, которые много лет работают в компании с разными проектами. Среди них есть и те, кто изначально пришел в "РТК-Солар" в качестве стажера и постепенно развивался внутри компании. Сама стажировка в JSOC выиграла приз зрительских симпатий на премии Graduate awards 2023.

"Если вы обучаетесь по ИБ-направлению, но плохо представляете, чем предстоит заниматься, стажировка — это то, что нужно. Она позволяет получить первые практические навыки и проверить, насколько выбранная специальность соответствует вашим ожиданиям", — отмечает Александр Одоевский, инженер по развитию технических компетенций и лидер сообщества Учебный центр JSOC.

Стажеров, которые проявили себя лучше всех, приглашают на собеседование. Самые успешные участники программы смогут получить приглашение на работу в "РТК-Солар" в Москве, Томске, Хабаровске, Самаре, Ростове-на-Дону или Нижнем Новгороде. Программа стажировок в Solar JSOC существует с 2019 года, и по итогам прошлых лет к компании присоединилось более 200 молодых специалистов.

"РТК-Солар" — это один из лидеров в сфере информационной безопасности, который реализует сложные и амбициозные проекты. Тем не менее компания заботится о work-life balance работников. Число сотрудников за несколько лет выросло с 200 до 1800, но дух стартапа и теплую атмосферу удалось сохранить: в компании играют в футбол, волейбол, устраивают забеги и играют в настольные игры. Поэтому новым сотрудникам легко адаптироваться в коллективе.

Для того чтобы попасть на стажировку, нужно подать заявку и выполнить тест до 19 сентября. Участники, прошедшие отбор, попадают в чат стажировки, где узнают всю информацию по дальнейшим шагам.

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Назад. 04 сентября 2023
"РТК-Солар" открывает набор на стажировку в крупнейший коммерческий SOC России
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