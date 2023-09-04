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Дмитрий Азаров открыл сезон хоккейной "Лады" в КХЛ

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В субботу, 2 сентября, хоккейный клуб "Лада" стартовал в новом сезоне Фонбет Континентальной хоккейной лиги. На своей домашней площадке тольяттинцы принимали челябинский "Трактор". Первый матч вызвал ажиотаж среди поклонников хоккея — еще в начале недели все билеты были проданы. Игроков и болельщиков поприветствовал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"Легендарная команда "Лада" вернулась в КХЛ. Мы с вами вместе этого хотели и ждали. Я обещал вам, что мы этого добьемся, и мы это сделали", — подчеркнул губернатор Дмитрий Азаров, обращаясь к игрокам и болельщикам "Лады".

Напомним, в начале прошлого хоккейного сезона, в сентябре 2022 года, губернатор Дмитрий Азаров сообщил, что ведет работу по возвращению "Лады" в КХЛ. Это то, о чем просили руководителя области жители Тольятти. Глава региона лично обсуждал ключевые вопросы с руководством КХЛ, титульным спонсором команды АвтоВАЗом, Министром спорта РФ Олегом Матыциным. В вопросе развития ХК "Лада" Дмитрию Азарову удалось заручиться поддержкой Президента России Владимира Путина. В конечном счете Совет директоров КХЛ одобрил заявку "Лады" о включении в состав участников чемпионата сезона 2023/2024.

"Я хочу поблагодарить Президента страны Владимира Владимировича Путина, который откликнулся на обращение тольяттинцев, дал поручение и это стало возможно. Давайте в этот день пожелаем нашей хоккейной дружине успехов. Пусть им везет и сопутствует удача, которая нужна в спорте. А остального они добьются своим мужеством и самоотверженностью, своей самоотдачей и желанием соответствовать званию легендарного российского клуба", — заявил губернатор Дмитрий Азаров.

Ровно 47 лет назад в Тольятти был основан профессиональный хоккейный клуб "Торпедо", позднее переименованный в "Ладу". Именно тогда родилась команда, ставшая позднее первым немосковским чемпионом страны. Затем в клубной истории были победы в Кубке Европы, Континентальном кубке и многие другие достижения, которыми гордится команда и преданные болельщики.

"Я очень люблю хоккей и очень здорово, что в нашем городе возобновились чемпионаты. И большое спасибо нашему губернатору, который приложил все усилия для того, чтобы эти события состоялись. Мы болеем за своих и ждем побед "Лады", — отметила жительница Тольятти Елена Вулгасова.

"Уверены, что команда уже сыгралась. Мы очень долго ждали возвращения "Лады" в КХЛ и надеемся, что тольяттинцы покажут лучший результата", — отметил болельщик Александр Козлюков.

Генеральный директор клуба Александр Чеботарев отметил, что предсезонная подготовка прошла хорошо, команда — функциональна. "Ребята с хорошим настроем входят в новый сезон. "Лада" вернулась в КХЛ всерьез и надолго, чтобы восстановить традиции и попасть в плей-офф. Мы не новички, мы заняли свое место, которое принадлежит нам по праву и за которое бились наши воспитанники, — подчеркнул он. — Главная победа на сегодняшний день нами уже одержана: благодаря усилиям руководителя региона мы в КХЛ. Как мы видим, слово сдержано. А дальше мы будем играть, стараться, радовать болельщиков. Шайба на нашей стороне. У нас, быть может, название женское, а вот характер — мужской".

В Тольятти вернулась хоккейная атмосфера. Возвращение "Лады" в КХЛ будет способствовать развитию детского, юношеского хоккея не только в Автограде, но и во всей Самарской области. "Уверен, что это даст мощный толчок для привлечения лучших ребят с высокими амбициями — не только тольяттинских спортсменов, но и из других регионов страны", — добавил Александр Чеботарев.

Следующие домашние матчи "Лады" пройдут 4, 6 и 9 сентября. Тольяттинцы сыграют с командами "СКА", "Салават Юлаев" и "Амур", соответственно.

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Назад. 04 сентября 2023
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