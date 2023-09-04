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"Крылья Советов" разгромили воронежский "Факел" - 3:0

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В седьмом туре Мир РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали воронежский "Факел".

На 25 минуте матча Никита Калинин отмахнулся рукой в своей штрафной и попал в лицо Фернандо Костанца, за что главный арбитр встречи Евгений Кукуляк назначил пенальти. Сам пострадавший Фернандо Костанца исполнил одиннадцатиметровый удар — 1:0. На 66 минуте встречи навес Николая Рассказова замкнул Амар Рахманович, который, опередив экс-игрока "Крыльев" Сергея Божина, головой отправил мяч в сетку ворот — 2:0. Через четыре минуты Владислав Шитов, получив в центре поля мяч от Николая Рассказова, дошел до штрафной площади соперника и красивым ударом довел счет до 3:0.

На момент окончания матча "Крылья Советов" заняли первую строчку в турнирной таблице чемпионата. С 17 забитыми мячами самарцы становятся самой забивающей командой турнира.

В следующем матче "Крылья Советов" в Москве встретятся с ЦСКА. Игра 8 тура Мир РПЛ состоится в субботу, 16 сентября, в 15:00.

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