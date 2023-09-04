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ВСК упростит получение страховых выплат для пострадавших жителей Приморского края

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Страховой Дом ВСК упростил порядок урегулирования убытков для жителей Приморского края, пострадавших от стихийных бедствий в регионе. Сразу после схода воды, компания организует осмотр имущества клиентов, чье жилье расположено в зоне подтопления, а сейчас — сократило перечень документов для подтверждения страхового случая. В частности, филиал самостоятельно направляет запросы в органы местного самоуправления и МЧС для получения информации о территории и населенных пунктах, попавших в зону стихийного бедствия.

В связи со стихийными бедствиями в регионе, вызванными тайфуном "Ханун" и продолжительными ливнями, Дальневосточный филиал Страхового Дома ВСК принял решение об упрощении процесса урегулирования убытков для пострадавших. Так, сотрудники филиала будут самостоятельно запрашивать справки по зоне ЧС в региональном подразделении МЧС и органах местного самоуправления, проверять факт заключения договора страхования и оплаты страховой премии по данным архива филиала, а также производить незамедлительную регистрацию полученных заявлений.

Наиболее массовое обращение граждан мы ожидаем от собственников пострадавшего имущества на территориях Уссурийского, Лесозаводского городских округов, городского округа Спасск-Дальний, Анучинского, Красноармейского, Октябрьского, Пограничного, Хорольского, Черниговского, Чугуевского, Яковлевского муниципальных округов, Дальнереченского, Михайловского, Надеждинского, Спасского муниципальных районов.

Также в связи с введением 31.08 Правительством Приморского края режима ЧС еще в шести приморских муниципалитетах ведется прием обращений граждан из городов Артема, Владивостока, Ольгинского, Лазовского, Шкотовского, Партизанского муниципальных округов.

Для осуществления страховой выплаты, клиенту в первую очередь необходимо подать Заявление. Для этого ему необходимо обратиться в ближайший офис САО "ВСК". Список ближайших офисов пострадавшие жители региона могут узнать в любое удобное время, обратившись по телефону 8 (800) 200-15-51, а также на сайте www.vsk.ru

Помимо Заявления о страховой выплате, клиентам необходимо предоставить документ, подтверждающий имущественные права страхователя (договор купли/продажи, свидетельство на право собственности, выписка из ЕГРН, справку из Администрации), документ, удостоверяющий личность, реквизиты банковского счёта (при отсутствии банковского счета, страховое возмещение возможно осуществить почтовым переводом).

Кроме того, ВСК обеспечит консультации клиентов о возможности первичного приема заявлений при отсутствии полного комплекта документов. Например, в случае утраты паспорт гражданина РФ можно восстановить в УМВД РФ по Курганской области, а выписку из ЕГРН — посредством запроса на портале "Госуслуги" (услуга "Получить онлайн-выписку").

Номер для получения консультация клиентам ВСК — 8 800 200 15 51.

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Назад. 04 сентября 2023
ВСК упростит получение страховых выплат для пострадавших жителей Приморского края

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