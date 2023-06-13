На самарской набережной открылся VK портал

13.06.2023 10:50 Читали 9

VK портал, установленный 10 июня на красноармейском спуске, является настоящей "диковинкой" и отличной интерактивной инсталляцией.

VK портал — это большой экран, с помощью которого жители разных городов могут общаться находясь в сотни тысяч километров друг от друга. Для этого достаточно просто подойти к нему и поприветствовать собеседника. С помощью интерактивной инсталляции можно связаться с такими городами, как Хабаровск, Ставрополь, Санкт-Петербург, Челябинск, Якутск и Нижний Новгород. Связаться можно с любым городом из списка. Трансляция всех городов будет идти по очереди в течение всего дня.

VK портал уже радует жителей Самары и будет работать с 10 по 18 июня.