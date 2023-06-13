16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

На самарской набережной открылся VK портал

Читали 9

VK портал, установленный 10 июня на красноармейском спуске, является настоящей "диковинкой" и отличной интерактивной инсталляцией.

VK портал — это большой экран, с помощью которого жители разных городов могут общаться находясь в сотни тысяч километров друг от друга. Для этого достаточно просто подойти к нему и поприветствовать собеседника. С помощью интерактивной инсталляции можно связаться с такими городами, как Хабаровск, Ставрополь, Санкт-Петербург, Челябинск, Якутск и Нижний Новгород. Связаться можно с любым городом из списка. Трансляция всех городов будет идти по очереди в течение всего дня.

VK портал уже радует жителей Самары и будет работать с 10 по 18 июня.

Версия для печати

Новости

Назад. 13 июня 2023
Сборная России, в тренерском штабе которой тренер БК "Самара", взяла реванш у команды Беларуси
На самарской набережной открылся VK портал
Какие домашние животные лучше всего подходят для "аллергиков"?
Осенью откроется новый бассейн в Куйбышевском районе Самары
Что посетить в Самаре этим летом? 5 лучших мест для отдыха в селе Ширяево
Гандбольную "Ладу" возглавил Дмитрий Тихон

В России и мире

Осенью в Самаре откроется Волжский государственный университет водного транспорта

Волжский государственный университет водного транспорта (ВГУВТ) уже осенью откроет свои двери для всех желающих, который находился на реставрации с 2021 года. Сооружение является культурным наследием города Самары — раньше это был купеческий дом первой половины ХХ века. Однако реставрация не проводилась с 1936 года.

Мария Богомолова: "Профессия в ИТ — это свобода творческой самореализации"

У каждого молодого (и не только) человека в определенный момент жизни появляется необходимость выбора профессии. Сейчас, наверное, на вопрос, на кого пойти учиться, любой посоветует отрасль ИТ и будет прав. О востребованности, комфортности условий работы и уровне зарплаты ИТ-специалистов ходят легенды. О том, каких ИТ-специалистов готовит вуз и как адаптируется к постоянно меняющимся требованиям рынка, мы расспросили декана факультета информационных систем и технологий Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) Марию Богомолову.

Культура и стиль

В Самаре пройдет первый арт-маркет

В субботу, 13 мая на летнике бара "ВечноМолодой" пройдет первый арт-маркет в истории города. На одной площадке соберутся разноплановые представители творческой молодежи Самары начиная от художников и заканчивая дизайнерами. А организатором маркета стала студентка 3 курса Самарского политеха Линда Агамирян. Накануне создательница маркета рассказала о ходе подготовке и идеи создания мероприятия.

Люди

Кошелек

Россельхозбанк представил цифровую экосистему на агровыставке в Самарской области

В п. Усть-Кинельский Самарской области завершила работу XXIV Поволжская агропромышленная выставка, которая проходила 23 и 24 сентября 2022 года при поддержке Правительства Самарской области и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. Крупнейшее специализированное мероприятие в Приволжском федеральном округе прошло на 40 га выставочной площади и собрало более 500 участников агросферы, сельхозмашиностроения, ветеринарии из 15 регионов РФ, а также Республики Беларусь.

Шьям Намбиар, Авито: Самарская область — один из самых активных регионов на карте Авито

На прошлой неделе Самару посетил директор клиентского сервиса Авито Шьям Намбиар. Корреспонденту "Волга Ньюс" удалось с ним пообщаться и расспросить о целях поездки и планах развития платформы.

Здоровье

Милена Климанова (Take pill): «Удаленный контроль - это спасение для врача и пациента»

Как оптимизировать контакты лечащего врача и пациента, сделать их простыми и безопасными? Ведь при некоторых заболеваниях лечение длится годами, а приходить на осмотр в поликлинику получается не всегда. Особенно остро эти вопросы встают при лечении инфекционных заболеваний, несущих социальную опасность.

Химики Самарского политеха ищут новые антидиабетические средства

Ученые технического университета синтезируют вещества, на основе которых можно будет создать более эффективные, чем сегодняшние, лекарственные препараты антидиабетического действия. Проект получил поддержку Российского научного фонда на ближайшие три года.

Мой дом

Он и она