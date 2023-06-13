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Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Какие домашние животные лучше всего подходят для "аллергиков"?

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Некоторые люди в силу определенных обстоятельств, например, как аллергия на шерсть, не могут завести собак и кошек, но стоит ли навсегда отказаться от мечты иметь дома домашнего питомца?

Разумеется, нет. И в таких случаях прекрасной альтернативой будет поиск друга среди "лысых" пород.
Такие питомцы будут также и более просты в уходе, а ласки и любви подарят своим хозяевам не меньше, чем покрытые шерстью собратья. Однако хозяевам следует помнить, что такие породы требуют бережного ухода за их голой кожей, защиты от холодов и прямых солнечных лучей.

Откроет этот список Китайская хохлатая. Эта порода небольших декоративных собак, не являющихся выдающимися охотниками или охранниками, они идеально подходят именно для спокойного домашнего уюта. Данная порода будет одинаково радовать и взрослых, и детей своей активностью, дружелюбием и изящностью. Существует также и пуховый вариант данной породы, но и те, и другие просты и неприхотливы в уходе.

Продолжит этот список Ксолоитцкуинтли, или говоря намного проще — голая мексиканская собака. Это древняя порода, уходящая корнями глубоко в историю, первые упоминания об этой породе встречаются еще задолго до нашей эры (5000-3000 гг. до н. э.), в древних гробницах ацтекских царей. Эта среднего размера, порода выростающая в холке до 50-60 сантиметров и в массе до 20-25 килограмм. Прекрасный выбор для тех кто ведет активный образ жизни, поскольку и сами "мексиканцы" очень энергичные и любят бывать в новых местах. Порода имеет довольно нежную и чувствительную кожу, за которой порой нужно проявлять больше ухода и заботы. Нравом и характером эти собачки прекрасно впишутся в любую семью с детьми и взрослыми.

Для любителей более "неформальных" образов у своих питомцев отлично подойдет Перуанская голая (иногда называют красивым названием Перуанская орхидея Инков). Примечательно что все эти три породы имеют одного исторического предка, от которого они и произошли. По характеру это умные, спокойные и очень преданные своему хозяину собаки, они ценят домашнюю обстановку выше всяких приключений и поэтому из них выходят отличные сторожевые. Прекрасно поддаются дрессировке и обучению, воспринимают всех членов семьи с радостью и теплом, но довольно недоверчивы к незнакомцам. Внешне они очень похожи на "китайцев" и "мексиканцев", однако у перуанских голых есть короткий волосяной покров на голове, иногда это бывает жесткий волос в форме ирокеза, что может придавать облику уникальные черты, а "львиная кисточка" из волос на хвосте прекрасно дополнит столь эффектную внешность. Заводчикам нужно будет проявлять, периодически, уход за их нежной кожей и зубами.

Для людей предпочитающих больше кошек, а не собак лучшим вариантом является всеми известный сфинкс. Эта древняя и загадочная порода кошек будет прекрасным другом для любой семьи. В отличие от других кошек сфинксы не имеют запаха и для людей особо ценящих чистоту и порядок являются приоритетом в выборе, потому что можно не беспокоится о шерсти на ковре или мебели.

Гипоаллергенные породы домашних животных подходят не только для чувствительных людей с аллергией и астмой, но и еще для семей, которые планируют стать родителями. Предпочтение в выборе такого необычного питомца поможет защитить младенца от возможной аллергии и клочков шерсти, которая случайно может попасть в дыхательные пути.

В таких возможных ситуациях ребенок сможет сохранить свое здоровье, а домашний любимец — свою семью. 

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