Осенью откроется новый бассейн в Куйбышевском районе Самары

13.06.2023 10:38 Читали 5

Уже в сентябре 2023 года состоится открытие нового бассейна в Куйбышевском районе на пересечении улиц Калининградской и Стадионной. Этот спорткомплекс самарцы ожидали с 2019 года.

Новый и современный спорткомплекс строится по оригинальному проекту. Он будет включать: бассейн с шестью водными дорожками, два зала для спорта (тренажерный и гимнастический), для спортивных соревнований сделаны 210 мест для посетителей, общая площадь территории составляет 4000 метров, также в некоторых помещениях оборудованы стеклянные стены, с помощью которых создается большое количество света, пространства и позитивной атмосферы.

"Плату за посещение — рассчитают адекватно. Часть абонементов — будет распространяться для льготников бесплатно. Разумеется, здесь будут заниматься и дети. Бассейн станет основной базой Самарской школы олимпийского резерва" — сообщает депутат Государственной думы Александр Хинштейн.

Новый современный бассейн — это большой шаг в развитии Куйбышевского района, который позволит всем желающим приобрести новое место для отдыха, а для самых маленьких — научиться плавать в безопасных и доступных условиях.