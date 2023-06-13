Осенью откроется новый бассейн в Куйбышевском районе Самары

Новый и современный спорткомплекс строится по оригинальному проекту. Он будет включать: бассейн с шестью водными дорожками, два зала для спорта (тренажерный и гимнастический), для спортивных соревнований сделаны 210 мест для посетителей, общая площадь территории составляет 4000 метров, также в некоторых помещениях оборудованы стеклянные стены, с помощью которых создается большое количество света, пространства и позитивной атмосферы.
"Плату за посещение — рассчитают адекватно. Часть абонементов — будет распространяться для льготников бесплатно. Разумеется, здесь будут заниматься и дети. Бассейн станет основной базой Самарской школы олимпийского резерва" — сообщает депутат Государственной думы Александр Хинштейн.
Новый современный бассейн — это большой шаг в развитии Куйбышевского района, который позволит всем желающим приобрести новое место для отдыха, а для самых маленьких — научиться плавать в безопасных и доступных условиях.