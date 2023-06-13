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Что посетить в Самаре этим летом? 5 лучших мест для отдыха в селе Ширяево

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Село Ширяево является жемчужиной Самарской области и одним из самых красивых живописных мест дикой природы. Именно там начинается граница с известным заповедником "Самарская лука". Посетить местные достопримечательности можно с помощью экскурсовода или приехать самостоятельно на речном транспорте.

Встречает туристов первый исторический памятник села — часть сохранившегося завода "Ширяевец".

Эта сохранившаяся часть сооружения является единственным напоминанием о заводе Г.С Ванюшина, который находился на этом месте. Предприятие вело добычу ископаемых, а именно: добычу и обжиг известняка. Промышленность была настолько эффективной, что Ванюшин занимал призовые места на международных выставках. Завод существовал до 1962 года, после чего здание было закрыто и снесено. Сейчас о нем напоминает только полуразрушенная кирпичная стена. Рядом находится камень, который также являлся частью здания, с мемориальной табличкой истории известнякового завода "Ширяевец".

Следующим ярким этапом и одним из любимых мест фотографов являются знаменитые штольни Поповой горы.

Штольни Поповой горы являются заброшенными. Их глубина и протяженность настолько велики, что до сих пор не существует их точной подземной карты. Также существует легенда, что где-то в местных пещерах спрятаны несметные богатства древности.

На территории Поповой горы проводилась добыча известняка. В результате производства были проделаны огромные туннели вглубь горы, которые объединяются в широкую сеть подземных ходов, сохранившихся до сих пор. Сегодня это место является туристическим местом для посещения всех желающих. В штольнях очень холодно, поэтому экскурсоводы советуют иметь при себе теплую одежду.

Недалеко от открытых штолен для туристов находятся штольни под защитой государства, в которых обитают летучие мыши. От непрошеных гостей их загородили железной решеткой. Колония летучих мышей в селе Ширяево является одной из крупнейших в Европе. По сообщениям ученых из Жигулевского заповедника И.И Спрыгина численность летучих мышей во время зимовки составляет около 33 тысяч.

Прекрасным местом для отдыха во время длинных прогулок является площадь у подножья Поповой горы. Благодаря современным и комфортным лавочкам с навесом можно наслаждаться красотой природы, горами и видом на Волгу в любую погоду.

Ну и конечно всем туристам обязательно необходимо посетить вершину Поповой горы, чтобы насладиться незабываемым видом на Волгу.

Именно здесь великий художник И.Е Репин вдохновился написанием знаменитой картины "Бурлаки на Волге". Пейзажист проживал в селе Ширяево в одном из домов, который сегодня является музеем И.Е Репина. Все желающие могут его посетить, узнав больше подробностей о жизни художника во время его проживания в селе Ширяево.

Село Ширяево — удивительное место в Самарской области, с потрясающими пейзажами, музеями и историей, которое никого не оставит равнодушным.

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