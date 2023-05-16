16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

ВСК выплатила более 7 млн рублей пострадавшим от пожаров в Кургане

Читали 18

Страховой Дом ВСК за неделю выплатил жителям Курганской области, пострадавшим от массовых пожаров в регионе, 7,2 млн рублей, всего было урегулировано 19 страховых случаев.

На данный момент Курганский филиал Страхового Дома ВСК продолжает регистрацию заявлений на получение выплат в связи с пожарами в регионе. Уже сейчас в процессе урегулирования находятся еще 13 страховых событий, связанных с ЧС.

Ранее Страховой Дом ВСК упростил порядок урегулирования убытков для пострадавших жителей Курганской области. Компания информировала клиентов о порядке получения выплат, алгоритме действий на случай утраты документов, обеспечила централизованный осмотр имущества клиентов, чье жилье расположено в зоне ЧС, а также сократила перечень документов для подтверждения страхового случая. Филиал самостоятельно направлял запросы в органы местного самоуправления и МЧС для получения информации о территории и населенных пунктах, попавших в зону стихийного бедствия, проверял факт заключения договора страхования и оплаты страховой премии по данным архива филиала, а также производил незамедлительную регистрацию полученных заявлений. А 11.05.2023 ВСК был организован выезд представителей филиала в посёлок Юлдус, с целью консультации пострадавших клиентов и оперативного приёма заявлений.

Для осуществления страховой выплаты клиенту необходимо подать заявление, обратившись в ближайший офис компании, предоставить документ, подтверждающий имущественные права страхователя (договор купли/продажи, свидетельство на право собственности, выписка из ЕГРН, справка из Администрации), документ, удостоверяющий личность, реквизиты банковского счёта (при отсутствии банковского счета, страховое возмещение возможно осуществить почтовым переводом).

Версия для печати

Новости

Назад. 16 мая 2023
ВСК выплатила более 7 млн рублей пострадавшим от пожаров в Кургане
ВСК защитила автомобили "Станции скорой медицинской помощи г. Березники"

В России и мире

Корпоративные волонтеры Самары обсудили планы на 2023 год

Как развивать инклюзивные и экологические практики, ставшие визитной карточкой волонтерского движения Самарской области, в каком направлении следует интенсифицировать работу корпоративных добровольцев и как привлечь новые компании в сферу добрых дел — наиболее актуальные вопросы обсудили на заседании Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ), которое прошло в здании Ресурсного центра добровольчества в Самаре 11 апреля.

Культура и стиль

В Самаре пройдет первый арт-маркет

В субботу, 13 мая на летнике бара "ВечноМолодой" пройдет первый арт-маркет в истории города. На одной площадке соберутся разноплановые представители творческой молодежи Самары начиная от художников и заканчивая дизайнерами. А организатором маркета стала студентка 3 курса Самарского политеха Линда Агамирян. Накануне создательница маркета рассказала о ходе подготовке и идеи создания мероприятия.

Люди

Дмитрий Азаров обратился к мусульманам Самарской области по случаю наступления праздника Ураза-байрам

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что завершение священного месяца Рамадан и начало праздника Ураза-байрам, утверждающего высокие идеалы добра, милосердия, справедливости и согласия, – важнейшее событие в жизни каждого мусульманина.

Кошелек

Россельхозбанк представил цифровую экосистему на агровыставке в Самарской области

В п. Усть-Кинельский Самарской области завершила работу XXIV Поволжская агропромышленная выставка, которая проходила 23 и 24 сентября 2022 года при поддержке Правительства Самарской области и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. Крупнейшее специализированное мероприятие в Приволжском федеральном округе прошло на 40 га выставочной площади и собрало более 500 участников агросферы, сельхозмашиностроения, ветеринарии из 15 регионов РФ, а также Республики Беларусь.

Шьям Намбиар, Авито: Самарская область — один из самых активных регионов на карте Авито

На прошлой неделе Самару посетил директор клиентского сервиса Авито Шьям Намбиар. Корреспонденту "Волга Ньюс" удалось с ним пообщаться и расспросить о целях поездки и планах развития платформы.

Здоровье

Милена Климанова (Take pill): «Удаленный контроль - это спасение для врача и пациента»

Как оптимизировать контакты лечащего врача и пациента, сделать их простыми и безопасными? Ведь при некоторых заболеваниях лечение длится годами, а приходить на осмотр в поликлинику получается не всегда. Особенно остро эти вопросы встают при лечении инфекционных заболеваний, несущих социальную опасность.

Химики Самарского политеха ищут новые антидиабетические средства

Ученые технического университета синтезируют вещества, на основе которых можно будет создать более эффективные, чем сегодняшние, лекарственные препараты антидиабетического действия. Проект получил поддержку Российского научного фонда на ближайшие три года.

Мой дом

Он и она