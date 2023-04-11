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ВСК собрала лидеров цифровой индустрии на конференции "Цифровая трансформация: адаптация к новым условиям"

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Страховой Дом ВСК и FCongress при поддержке Forbes Russia 10 апреля 2023 года провели IT-конференцию "Цифровая трансформация: адаптация к новым условиям". Экспертами и участниками стали топ-менеджеры крупнейших российских компаний: "Ростелеком", МТС, Ассоциации ФинТех (АФТ), МКБ, Почта России, Группа компаний Т1 и другие. Спикеры обсудили актуальные сложности при цифровой трансформации бизнеса, а также поделились практическими кейсами.

Эксперты отметили, что представители практически всех отраслей российского бизнеса вынуждены адаптировать стратегию работы в соответствии с новыми экономическими реалиями. Обостряющаяся конкуренция на рынке, смена логистических цепочек, приостановка деятельности в РФ многих зарубежных компаний — все это стало мощным драйвером для цифровой трансформации.

В то же время предприниматели стали находить новые пути для развития бизнеса, разрабатывая при поддержке государства собственные программные решения и формируя собственные экосистемы. Новые формы партнерства позволяют бизнесу сохранить рентабельность в сложных внешних условиях. При этом цель IT-трансформации должна заключаться не столько в "выживании" в текущей рыночной конъюнктуре, сколько в умении увеличить доход за счет внедрения цифровых технологий.

"Фокус цифровой трансформации сместился от клиентского сервиса в операционную эффективность и скорейший возврат инвестиций. При этом вызов импортозамещения формирует новые ниши на рынке, доступные для отдельных игроков", — пояснила член Совета директоров Страхового Дома ВСК, Ольга Сорокина.

По ее словам, для реализации проекта цифровой экономики необходимо сотрудничество государственных структур и представителей бизнеса, как пример, такими площадками сейчас выступают АНО "Цифровая экономика" и Ассоциация ФинТех.

Как отметила Ольга Сорокина, конференция позволила объединить представителей крупнейших российских финансовых и телекоммуникационных организаций, отраслевых объединений и IT-сферы для обмена мнениями и рассмотрения самых успешных кейсов. "Решения, озвученные во время дискуссии, позволят гостям избежать типичных ошибок и провести трансформацию бизнеса наиболее эффективно", — добавила она.

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Назад. 11 апреля 2023
ВСК собрала лидеров цифровой индустрии на конференции "Цифровая трансформация: адаптация к новым условиям"
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