"Ростелеком" подключил к интернету самарский санаторий "Колос"

Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала компании "Ростелеком":
"Санаторий "Колос" расположен на берегу реки Малый Кинель в удалении от Кинель-Черкасс. Семикилометровую линию связи пришлось тянуть от районного центра через лесопарковую зону. Из-за сложности рельефа мы не стали прокладывать траншеи в земле, а разместили кабель на опорах".
Волоконно-оптические линии служат технологической основой для подключения цифровых сервисов. В дальнейшем на базе построенной для санатория инфраструктуры можно будет оперативно организовать цифровое телевидение, установить видеонаблюдение и виртуальную АТС.
Александр Рябченко, директор кинель-черкасского санатория "Колос":
"Стабильный доступ к интернету очень нужен школьникам, приезжающим к нам на лечение в течение учебного года. Взрослые тоже пользуются ресурсами всемирной информационной сети: общаются, смотрят развлекательные передачи, фильмы и сериалы. Персонал получил возможность оперативно обрабатывать заявки на бронирование номеров и вести электронную запись на процедуры".
Более 30 санаториев и баз отдыха Самарской области уже пользуются услугами "Ростелекома". Получить дополнительную информацию о цифровых сервисах компании для малого и среднего бизнеса можно на сайте, в офисах продаж или по бесплатному телефону 8 800 200 16 61.