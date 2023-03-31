Какие заболевания можно вылечить смехом: специалисты клиники ВСК дают советы в преддверии 1 апреля

31.03.2023 13:14 Читали 44

Влияние смеха на жизнь и здоровье человека уже давно является предметом интереса научного сообщества. Многие исследования подтверждают, что этот процесс может оказывать положительное влияние на организм и даже уменьшать риск развития некоторых болезней. Специалисты Цифровой клиники Страхового Дома ВСК выяснили, какие заболевания можно вылечить смехом, есть ли у него противопоказания, и какова суточная норма хорошего настроения.

Существует два основных механизма влияния смеха на организм. Во-первых, активный громкий смех является своего рода дыхательной гимнастикой — в процессе работает диафрагма и мышцы туловища, улучшается кровообращение и ток лимфы, активируется парасимпатическая нервная система. Причем организм человека не различает искренний и искусственно вызванный смех. Во-вторых, смех, как одно из проявлений ярких позитивных эмоций, является эффективным методом борьбы со стрессовыми ситуациями, помогает легче и быстрее справиться с психотравмирующими событиями, разрешить конфликты и споры.

В результате смех способствует:

снижению артериального давления;

укреплению дыхательных мышц;

повышению насыщения тканей кислородом;

снижению уровня кортизола в организме — "гормона стресса", а также повышению выработки эндорфина — "гормона счастья".

Таким образом, смех может в определенной степени снижать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, оказывать обезболивающий эффект, укреплять иммунитет, помогает бороться с депрессией. Для достижения максимального эффекта рекомендовано смеяться не менее 30 минут в день. Отсутствие смеха, веселья, положительных эмоций может приводить к повышению тревожности, ухудшению сна, увеличению риска развития заболеваний сердца и желудочно-кишечного тракта, способствовать социальной изоляции.

"В то же время к "смехотерапии" следует относиться с осторожностью, так как активный смех вызывает напряжение многих мышц и сопоставим с активной физической нагрузкой, что противопоказано при таких состояниях, как инфаркт миокарда, инсульт, грыжи живота в послеоперационном периоде. Стоит отметить, что не рекомендовано пытаться "лечить" смехом человека после серьезного травмирующего события, или если его плохое настроение связано с депрессивным состоянием. Прежде всего, в таких случаях требуется консультация психотерапевта или клинического психолога", — отмечает Елена Трофименко, врач-терапевт Цифровой клиники ВСК.