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Самые часто болеющие женщины проживают на "серой ветке", мужчины — в Зеленограде: карта здоровья от ВСК и Поликлиника.ру

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Жизнь в мегаполисе имеет ряд неоспоримых преимуществ — высокий уровень доходов, возможности для карьерного роста, доступность и качество медицинской помощи. Но есть и минусы — согласно ряду исследований, жители крупных городов больше подвержены стрессам, кроме того, на состояние их здоровья влияет плохая экология. Специалисты Страхового Дома ВСК и сети медцентров Поликлиника.ру выяснили, каким заболеваниям в большей степени подвержены жители столичного региона, в каких районах города москвичи чаще болеют, и как сохранить здоровье в ритме жизни столицы.

По оценкам Страхового Дома ВСК, в топ-5 самых востребованных медицинских специалистов среди жителей Москвы и Московской области помимо терапевтов входят: акушер-гинеколог (10% обращений по ДМС), травматолог-ортопед (9,5%), невролог (9%), лор (6%) и стоматолог (5%). Реже всего жители столицы обращаются к ревматологам, проктологам, диетологам и маммологам (менее 0,1% обращений по ДМС к каждому специалисту). При этом традиционно женщины заботятся о своем здоровье больше мужчин — на них приходится 61% обращений в рамках добровольного медицинского страхования в столичном регионе. В то же время мужчины сталкиваются с проблемами со здоровьем в более молодом возрасте — средний возраст обратившегося по ДМС пациента составляет 36 лет (39 лет у женщин).

Самые часто болеющие москвички проживают на "серой ветке" метро — к такому выводу пришли в сети медцентров Поликлиника.ру. Так, наибольшая доля обращений среди женщин-пациенток была зафиксирована в районах возле станций Сухаревская (73% от общего числа обращений), Полянка (71%) и Улица Академика Янгеля (71%). А самый высокий поток мужчин-пациентов в клинике в Зеленограде (37%), в районе метро Улица 1905 и Таганская (по 31%), Улица Академика Янгеля (30%).

При этом, по данным ВСК, доля женщин выше среди пациентов онкологов (93% от общего пациентопотока данного специалиста), эндокринологов (77%) и диетологов (68%), а процент мужчин больше в структуре обращений к травматологам-ортопедам (48%), кардиологам (47%) и стоматологам (46%). В более молодом возрасте жители столичного региона обращаются к лорам, аллергологам, стоматологам и дерматологам-венерологам (35-37,5 лет), а среди москвичей постарше востребованы кардиологи, ревматологи и пульмонологи (45-47 лет).

Самыми распространенными диагнозами у жительниц столицы, по оценке Поликлиника.ру, являются вагинит, болезнь щитовидной железы и гипертоническая болезнь сердца. Мужчины же чаще всего сталкиваются с острой инфекцией верхних дыхательных путей, остеохондрозом позвоночника и гипертонической болезнью сердца.

"Существует мнение, что женщины живут дольше мужчин — и отчасти это утверждение правдиво. Во-первых, женщины больше следят за здоровьем и своевременно обращаются к врачам. Кроме того, есть определенные различия в физиологии и биохимии между женскими и мужскими организмами, и в подавляющем большинстве случаев они в пользу первых. Однако для всех жителей мегаполиса без исключения есть ряд универсальных советов. Женщинам необходимо более тщательно следить за собой после наступления менопаузы, в том числе регулярно измерять артериальное давление, так как большая часть сердечно-сосудистых заболеваний появляется именно в этот период. А мужчинам стоит перестать полагаться на народные методы лечения — даже при банальном ОРВИ употребление алкоголя, вопреки расхожему мнению, может способствовать осложнениям, а поход в баню — стать причиной развития гайморита", — отмечает Антон Вахляев, Руководитель отделения персонализированной медицины, врач-кардиологи сети Поликлиника.ру.

"Жителям столицы необходимо придерживаться не только стандартных рекомендаций по сохранению здоровья — избегать вредных привычек, не забывать о физической активности, но и учитывать ритм жизни мегаполиса. Например, нужно должное внимание уделять ментальному здоровью — сейчас доля обращений к психологам по ДМС составляет около 2,5%. Кроме того, из-за сидячей работы многие москвичи сталкиваются с проктологическими проблемами, а также варикозной болезнью. Поэтому необходимо регулярно проходить профилактические осмотры у профильных специалистов. Компенсировать неблагоприятное влияние экологии можно разнообразным рационом питания — регулярным потреблением фруктов, овощей", — отмечает Ольга Бакшутова, руководитель управления цифровой медицины Страхового Дома ВСК.

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