16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Контакт-центр ВСК получил две премии Хрустальная гарнитура за уровень клиентского обслуживания

Читали 13

Контакт Центр Страхового Дома ВСК стал лауреатом 19-го сезона Международной премии для компаний в индустрии взаимодействия с клиентами Хрустальная гарнитура. ВСК заняла призовые места в двух номинациях — "Лучшая цифровая модернизация, трансформация контакт-центра" и "Лучший средний контактный центр". Конкуренцию компании составляли крупнейшие российские мобильные операторы и банки. В рамках оценки уровня соответствия контакт-центра жюри конкурса приехало с визитом в Волгоградский хаб ВСК.

CСGuru Awards (Хрустальная Гарнитура) — одна из самых престижных наград в области в индустрии контактных центров и дистанционного взаимодействия с клиентами, которая проходит ежегодно и объединяет более 350 участников-номинантов, свыше 500 гостей, а жюри конкурса включает более 200 человек.

Контакт Центр ВСК был образован в марте 2019 года и уже успел получить высокую оценку профессионального сообщества — в 2021 году компания вошла в топ-3 крупнейших страховых компаний по качеству обслуживания контакт-центра, а в 2022 занял второе место в рейтингах доступности и качества телефонного обслуживания и доступности и качества обслуживания в неавторизованных цифровых каналах по версии NAUMEN.

Сейчас в Контакт Центре ВСК работают более 200 специалистов, которые ежемесячно взаимодействуют со 100 тыс. клиентов, обрабатывают до 150 тыс. звонков. Компания использует омниканальное обслуживание — для обращения в контакт-центр можно использовать любой удобный способ коммуникации, например, телефонный звонок, email, мессенджер, чат в приложении. ВСК придерживается высоких стандартов взаимодействия с клиентами — не менее 84% звонков принимаются оператором в течение 20 секунд, 98% вопросов в чате обрабатываются за 2 минуты, не менее 99% email обращений отрабатываются в соответствии с установленным регламентом сроком для каждого типа обращения. Таким образом, уровень CSI (индекс удовлетворенности клиента) составляет 4,6 баллов из 5, а индекс FCR (доля вопросов клиентов, решенных с первого раза) достигает на данный момент 88%.

Достигнуть высокого уровня эффективности контакт-центра удалось в том числе благодаря цифровизации — в 2022 году команда компании была переведена на новую CRM систему, что позволило обеспечить постоянный контроль качества клиентского обслуживания, анализировать входящий поток запросов пользователей и скорость их обработки. В результате удалось повысить производительность сотрудников, увеличить уровень продаж, частично перевести процесс взаимодействия со страхователями в дистанционный канал.

"Контакт-Центр ВСК является ключевым подразделением компании, т. к. именно он отвечает за коммуникацию со страхователями. Его задачей является круглосуточное взаимодействие с клиентом, сотрудники КЦ консультируют пользователей при наступлении страхового случая, в частности объясняют порядок заполнения европротокола, предоставляют информацию в вопросах сопровождения, пролонгации договоров страхования. Высокая оценка отраслевого сообщества для нас очень ценна. Подобные награждения помогают компаниям делиться успешными кейсами, сравнить собственные достижения с передовыми практиками других игроков, тем самым способствуют улучшению клиентского обслуживания. Наша цель в 2023 году — продолжить совершенствовать сервис, применяя цифровые технологии. Так, в планах контакт-центра внедрение искусственного интеллекта в диалог с клиентом, повышение эффективности канала на 20%", — отмечает Ольга Цыплакова, заместитель генерального директора по операционному сопровождению Страхового Дома ВСК.

Версия для печати

Новости

Назад. 27 марта 2023
Контакт-центр ВСК получил две премии Хрустальная гарнитура за уровень клиентского обслуживания
Новое деревянное зодчество: к 2030 году 7% многоквартирных домов будут деревянными

В России и мире

Онлайн-рукопись: самарские IT-шники воскресили бумагу

Самарские разработчики запустили уникальную платформу для проведения онлайн-уроков, во время которых учитель и ученик могут писать ручкой в обычной тетради. При этом не потребуется какого-то дополнительного оборудования - нужны лишь компьютер, смартфон и доступ в Интернет.

Культура и стиль

День природы с "Самарской областной библиотекой для молодежи"

В четверг, 4 августа, у входа "Самарской областной библиотеки для молодежи" прошел день природы. Все желающие могли послушать лекции, присоединиться к мастер-классу по скетчингу "Цветы в стиле японской гравюры", а для детей, волонтеры культуры приготовили различные настольные игры, раскраски и проводили гадание по цветам.

Люди

Наталья Юдина: "Это настоящее и истинное, когда мы начинаем быть людьми"

Интервью с основателем и директором частной, семейной школы "АСЬ-КА". Уже 25 лет она является учителем, за это время Наталья Юдина успела сформировать собственные методики обучения, создать учебные материалы и еще много различных вещей, которые много лет помогают детям достигать высот не только в школе, но и в формировании своего личного пути. Что же это за школа и чем она отличается от других, узнаем в беседе с нашей героиней.

Кошелек

Россельхозбанк представил цифровую экосистему на агровыставке в Самарской области

В п. Усть-Кинельский Самарской области завершила работу XXIV Поволжская агропромышленная выставка, которая проходила 23 и 24 сентября 2022 года при поддержке Правительства Самарской области и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. Крупнейшее специализированное мероприятие в Приволжском федеральном округе прошло на 40 га выставочной площади и собрало более 500 участников агросферы, сельхозмашиностроения, ветеринарии из 15 регионов РФ, а также Республики Беларусь.

Шьям Намбиар, Авито: Самарская область — один из самых активных регионов на карте Авито

На прошлой неделе Самару посетил директор клиентского сервиса Авито Шьям Намбиар. Корреспонденту "Волга Ньюс" удалось с ним пообщаться и расспросить о целях поездки и планах развития платформы.

Здоровье

Милена Климанова (Take pill): «Удаленный контроль - это спасение для врача и пациента»

Как оптимизировать контакты лечащего врача и пациента, сделать их простыми и безопасными? Ведь при некоторых заболеваниях лечение длится годами, а приходить на осмотр в поликлинику получается не всегда. Особенно остро эти вопросы встают при лечении инфекционных заболеваний, несущих социальную опасность.

Химики Самарского политеха ищут новые антидиабетические средства

Ученые технического университета синтезируют вещества, на основе которых можно будет создать более эффективные, чем сегодняшние, лекарственные препараты антидиабетического действия. Проект получил поддержку Российского научного фонда на ближайшие три года.

Мой дом

В регионе растет популярность Карты жителя Самарской области

В последние полгода интерес населения региона к электронной Карте жителя значительно вырос. К 15 марта 2023 года количество пользователей Карты жителя превысило 56 тысяч человек, а подавших заявки – более 61 тысячи. Об этом стало известно на совещании, которое провел первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Он и она