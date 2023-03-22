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Ходченкова за рулем: одна против системы в криминальном триллере "Мёрзлая земля"

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Премьера 8-серийного криминального триллера "Мёрзлая земля" (18+) состоится 7 апреля в онлайн-кинотеатрах Wink и "Кинопоиск", которые сегодня представили трейлер и постер сериала. В главных ролях — Светлана Ходченкова и Антон Филипенко, также в проекте снимались Юрий Чурсин, Андрей Бурковский, Полина Гухман, Виталий Коваленко, Сабина Ахмедова, Максим Стоянов, Анастасия Шевцова и другие. Сериал пополнит линейку Wink Originals.

Действие разворачивается в небольшом приморском городе. Таксистка Лариса (Светлана Ходченкова) готовится к свадьбе с коллегой Максимом (Антон Филипенко) — они живут вместе уже больше года. Но все рушится, когда Максима задерживают по подозрению в убийстве. Полиция нашла тело девушки, которую перед смертью изнасиловали. Специально приехавший из Москвы следователь (Юрий Чурсин) считает, что Максим совершил не только это преступление, а виновен в целой серии смертей. Его не убеждает даже алиби подозреваемого. Чтобы доказать невиновность возлюбленного и спасти его от тюрьмы, Лариса начинает собственное расследование. Она убеждена: пока Максим за решеткой, настоящий убийца находится на свободе.

Историю борьбы главной героини с системой поставила режиссер Оксана Карас, которая ранее работала над фильмом "Доктор Лиза" и сериалом "Чиновница". Сценарий — Сергей Калужанов ("Время первых", "Мажор"), Андрей Курганов ("Хэдшот") и Мария Изюмова ("Мама, я дома"). Продюсеры сериала — Сергей Мелькумов ("Левиафан", "Дуэлянт", "Нелюбовь") и Наталья Горина ("Мама, я дома", "Разжимая кулаки").

Трейлер

Кадры сериала

"Мне нравится название "Мёрзлая земля" — оно о том времени года, когда снег почти сошел, а трава еще не появилась. И кажется, что земля никогда не будет снова теплой, никогда на ней не вырастут цветы, не появится ничего живого. Все как будто умерло и длится вечно. Наш сериал об очень болезненных и очень важных трансформациях, о трудных вопросах к себе и о мучительном прозрении. Этот фильм о том, что зло банально, повседневно и трудно распознаваемо, так как оно встроено в контекст нашей жизни и кормится из наших рук. Главная героиня однажды бросает вызов системе. Ее цель — вытащить своего возлюбленного из тюрьмы. В фильме поднимаются темы кризиса правоохранительных органов, домашнего насилия, созависимых отношений в семье. История рассказана от лица Ларисы, ее глазами мы видим все события и проживаем драму героев. Думаю, многие зрители найдут точки соприкосновения с этой историей", — отметила режиссер сериала Оксана Карас.

"Для Wink запуск сериала "Мёрзлая земля" интересен по целому ряду причин. Этот проект стартует сразу после завершения криминального триллера "Фишер" о самом жутком маньяке позднего СССР. Новая история происходит на 20 лет позже и тоже рассказывает о серийном убийце. Интересно решение авторов — повествование в "Мёрзлой земле" ведется от лица любящей женщины. И очень-очень многое держится на исполнительнице главной роли. Так вот, буквально за неделю до "Мёрзлой земли" в Wink начнется показ другого сериала, в котором Светлана Ходченкова также сыграла одну из главных ролей. У зрителей появится уникальный шанс следить за развитием двух историй, в которых Светлана воплощает, кажется, диаметрально противоположные образы — утонченной столичной актрисы и влюбленной таксистки в небольшом городе. Вместе или по отдельности обе истории рекомендованы к просмотру", — считает директор по контенту видеосервиса Wink и один из продюсеров сериала "Мёрзлая земля" Александр Косарим.

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Новости

Назад. 22 марта 2023
Ходченкова за рулем: одна против системы в криминальном триллере "Мёрзлая земля"
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