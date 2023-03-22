16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

"Ростелеком-Солар" взял под контроль привилегированный доступ

Читали 9

"Ростелеком-Солар" объявил о запуске нового программного продукта — системы управления привилегированным доступом Solar SafeInspect. Решение обеспечивает быстрый и легкий контроль доступа сотрудников и подрядчиков с повышенными привилегиями к информации и инфраструктуре организации и уже пилотируется в ряде крупных компаний стратегических отраслей. Solar SafeInspect расширяет линейку решений экосистемы управления доступом, развиваемую "Ростелеком-Солар", и позволит ускорить темпы роста бизнес-направления до +42% к 2025 году.

Solar SafeInspect появился в продуктовом портфеле "Ростелеком-Солар" в результате приобретения в декабре 2022 года 100% активов ООО "НТБ" — второго по размеру выручки игрока на рынке управления привилегированным доступом (PAM). Выручка Solar SafeInspect в 2021 году составила более 260 млн рублей, а средний уровень чистой прибыли — 32%.

По данным Центра аналитики и экспертизы "Ростелеком-Солар", в 2022 году объем российского рынка PAM составил почти 1,5 млрд рублей, по окончании текущего года он вырастет на 11%, составив свыше 1,6 млрд рублей, в 2024 году достигнет более 1,8 млрд рублей, а к 2025 году превысит отметку 2 млрд руб. При этом он будет расти темпами, опережающими динамику рынка управления доступом в целом (прогнозируемая динамика до 2025 года +7% ежегодно).

Юрий Губанов, руководитель отела развития бизнеса центра компетенций управления доступом Solar inRights "Ростелеком-Солар" отметил: "Согласно нашим внутренним исследованиям, системы класса PAM занимают до 20% общего объема рынка управления доступом. При этом рост ниши стабильно более высокий, чем в среднем по категории. Такой рост обусловлен тем, что значительная часть российских организаций все чаще сталкивается с проблемами безопасности в части некорректного распределения ролей и организованного доступа к внутренним и внешним ИТ-ресурсам компании. Сейчас большинство целевых атак на компании направлено на компрометацию привилегированных учетных записей".

Solar SafeInspect — программное решение для эффективного контроля привилегированных учетных записей и сессий в информационных системах компаний. Продукт обеспечивает понятную визуализацию и 100% контроль того, кто, когда и к каким ресурсам в компании получает доступ с повышенными привилегиями и как их использует. Решение позволяет делегировать доступ так, чтобы к ИТ-ресурсам мог обращаться только уполномоченный персонал в строго отведенное для этого время, применять политики и правила доступа к ИТ-ресурсам и ИТ-инфраструктуре, проводить аудит привилегированных прав доступа, готовить отчетность и т. д.

По словам Вячеслава Емельяненко, эксперта направления PAM центра компетенций управления доступом Solar inRights "Ростелеком-Солар", решение Solar SafeInspect во многих технических вопросах превосходит конкурирующие системы. "Продукт осуществляет полноценную запись всего трафика вместо снятия снимков с экрана и записи видео. Такой подход позволяет без искажения и сжатия получить истинную картину всего того, что произошло внутри привилегированной сессии — и таким образом собрать качественную доказательную базу по инциденту в случае его возникновения. Наличие собственной системы заявок позволяет получить в ретроспективе всю историю возникновения привилегированных прав на ту или иную информационную систему. А 3 режима приземления продукта в инфраструктуру — режим прокси-сервера, маршрутизатора и сетевого моста — обеспечивают самое быстрое (от 20 минут) и легкое на рынке внедрение решения у заказчиков".

Благодаря внедрению Solar SafeInspect, в энергетической компании удалось выявить и предотвратить утечку данных, допущенную администраторами системы управления базами данных, которые обсуживали личный кабинет клиентов. В организации, работающей в сфере управления инфраструктурой мегаполиса, было вскрыто недобросовестное выполнение подрядчиком работ по технической поддержке: подрядчик спровоцировал аварию для продления договора на поддержку системы. В компании, специализирующейся на промышленном строительстве, за счет аномально плотного трафика выявили сотрудника, который передавал вовне неструктурированные конфиденциальные данные.

Версия для печати

Новости

Назад. 22 марта 2023
"Ростелеком-Солар" взял под контроль привилегированный доступ
В Самарской области остаются подтопленными пять мостов
БК "Самара" уступила саратовскому "Автодору"
В Самарской области установили требования к содержанию домашних животных

В России и мире

Онлайн-рукопись: самарские IT-шники воскресили бумагу

Самарские разработчики запустили уникальную платформу для проведения онлайн-уроков, во время которых учитель и ученик могут писать ручкой в обычной тетради. При этом не потребуется какого-то дополнительного оборудования - нужны лишь компьютер, смартфон и доступ в Интернет.

Культура и стиль

День природы с "Самарской областной библиотекой для молодежи"

В четверг, 4 августа, у входа "Самарской областной библиотеки для молодежи" прошел день природы. Все желающие могли послушать лекции, присоединиться к мастер-классу по скетчингу "Цветы в стиле японской гравюры", а для детей, волонтеры культуры приготовили различные настольные игры, раскраски и проводили гадание по цветам.

Люди

Наталья Юдина: "Это настоящее и истинное, когда мы начинаем быть людьми"

Интервью с основателем и директором частной, семейной школы "АСЬ-КА". Уже 25 лет она является учителем, за это время Наталья Юдина успела сформировать собственные методики обучения, создать учебные материалы и еще много различных вещей, которые много лет помогают детям достигать высот не только в школе, но и в формировании своего личного пути. Что же это за школа и чем она отличается от других, узнаем в беседе с нашей героиней.

Лови мой ритм — танцуй, танцуй! — Ямайский колорит в самарском оформлении

Семнадцатилетняя Даша Сорокина работает тренером по танцам. Видео с её хореографией набирают в сети тысячи просмотров, а в студии, где работает Даша, творится настоящая танцевальная магия. Завораживающие движения бедрами, яркая одежда и не менее яркие эмоции — вот чем отличается стиль ямайского танца Dancehall, которому учит Даша.

Кошелек

Россельхозбанк представил цифровую экосистему на агровыставке в Самарской области

В п. Усть-Кинельский Самарской области завершила работу XXIV Поволжская агропромышленная выставка, которая проходила 23 и 24 сентября 2022 года при поддержке Правительства Самарской области и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. Крупнейшее специализированное мероприятие в Приволжском федеральном округе прошло на 40 га выставочной площади и собрало более 500 участников агросферы, сельхозмашиностроения, ветеринарии из 15 регионов РФ, а также Республики Беларусь.

Шьям Намбиар, Авито: Самарская область — один из самых активных регионов на карте Авито

На прошлой неделе Самару посетил директор клиентского сервиса Авито Шьям Намбиар. Корреспонденту "Волга Ньюс" удалось с ним пообщаться и расспросить о целях поездки и планах развития платформы.

Здоровье

Милена Климанова (Take pill): «Удаленный контроль - это спасение для врача и пациента»

Как оптимизировать контакты лечащего врача и пациента, сделать их простыми и безопасными? Ведь при некоторых заболеваниях лечение длится годами, а приходить на осмотр в поликлинику получается не всегда. Особенно остро эти вопросы встают при лечении инфекционных заболеваний, несущих социальную опасность.

Химики Самарского политеха ищут новые антидиабетические средства

Ученые технического университета синтезируют вещества, на основе которых можно будет создать более эффективные, чем сегодняшние, лекарственные препараты антидиабетического действия. Проект получил поддержку Российского научного фонда на ближайшие три года.

Мой дом

В регионе растет популярность Карты жителя Самарской области

В последние полгода интерес населения региона к электронной Карте жителя значительно вырос. К 15 марта 2023 года количество пользователей Карты жителя превысило 56 тысяч человек, а подавших заявки – более 61 тысячи. Об этом стало известно на совещании, которое провел первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Он и она