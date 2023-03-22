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В Самарской области остаются подтопленными пять мостов

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По состоянию на 21 марта в девяти районах Самарской области остаются подтопленными 18 приусадебных участков (в Ставропольском, Сызранском, Безенчукском, Пестравском, Волжском, Кинельском районах) и пять низководных мостов (в Пестравском, Кинель-Черкасском, Большеглушицком, Красноярском районах).

Подтопленных жилых домов и объектов экономики нет.

За сутки освободились от воды 11 приусадебных участков и низководный мост в н. п. Константиновка Большеглушицкого района.

В настоящее время подтопленными остаются территории населенных пунктов: Ставропольский район (н.п. Выселки — 3 приусадебных участка, н. п. Мусорка — 1 приусадебный участок); Сызранский район (н.п. Новый Ризадей — 1 приусадебный участок, н. п. Варламово — 1 приусадебный участок); Безенчукский район (н.п. Безенчук — 1 приусадебный участок); Волжский район (н.п. Черноречье — 3 приусадебных участка); Кинельский район (Георгиевка — 6 приусадебных участков, н. п. Кинельский – 2 приусадебных участка) и низководные мосты в н. п. Мосты Пестравского района, н. п. Березовка Большеглушицкого района, н. п. Малиновый Куст и н. п. Кириллинский Красноярского района, н. п. Полудни Кинель-Черкасского района.

Паводковая ситуация по-прежнему находится на контроле Главного управления МЧС России по Самарской области.

В районах подтопления с целью мониторинга паводковой обстановки продолжают работать оперативные группы, применяется беспилотная авиация.

 

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей "01", с мобильного — "101" (все операторы сотовой связи)

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Назад. 22 марта 2023
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