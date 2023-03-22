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В Самарской области установили требования к содержанию домашних животных

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Владелец домашнего животного обязан соблюдать требования к тишине, пресекать проявления агрессии со стороны питомца, а также убирать за ним на прогулке. Требования к содержанию и выгулу домашних животных установлены постановлением правительства Самарской области от 16 марта.

Обращение с животным должно соответствовать его биологическим потребностям (пища, вода, прививки и лечение) и принципам гуманности.

Запрещается содержать животных в местах общего пользования, на земельных участках и в помещениях, которые не принадлежат владельцу на каком-либо законном основании (собственность, аренда и т.п.).
Содержание собак на земельном участке должно осуществляться в вольере или на привязи, отпускать собаку можно только в том случае, если она не может самостоятельно покинуть территорию. При входе должна размещаться табличка о наличии собаки.

Если владелец не желает содержать потомство от домашних животных, то должен заранее принимать соответствующие меры.

Правила запрещают самовыгул и выгул собак без поводка и намордника в общественных и многолюдных местах. Те же требования предъявляются к перевозке их в общественном транспорте. Собак потенциально опасных пород надо выгуливать в глухом наморднике и на коротком (не более 1 м) поводке, за исключением случаев, когда собака находится на огороженной территории. Требования о наличии намордника и поводка не относятся к собакам в специальных переносках.

Без присмотра в местах общего пользования животное можно оставлять на привязи не более 30 минут. Запрещается выгуливать собак на детских, спортивных площадках, территориях социальных объектов, пляжах.

Запрещается посещать с собаками магазины, точки общепита, медицинские, культурные и образовательные учреждения (при наличии запретительной таблички), кроме случаев сопровождения собаками-поводырями.

Нельзя выгуливать собаку в состоянии опьянения или лицом, в силу возраста и состояния здоровья не способным контролировать животное.

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Назад. 22 марта 2023
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