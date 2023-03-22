До 31 марта станет известно, вернется ли ХК "Лада" в КХЛ

22.03.2023 13:06 Читали 16

До 31 марта совет директоров Континентальной хоккейной лиги вынесет окончательный вердикт о том, войдет ли ХК "Лада" в элиту российского хоккея, пишет "Самарское обозрение".

Региональные власти подключились к решению этого вопроса на самом высоком уровне. В свою очередь руководство клуба проделало большую работу над ошибками, из-за которых пять лет назад "Ладу" выставили из КХЛ. Но пока все участники этого процесса весьма сдержанны в прогнозах. При этом бюджет клуба практически сверстан на уровне 1,4 млрд руб. и уже объявлены первые торги на переоборудование домашней площадки "Лада-Арены".

Решающая стадия чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) продолжается без участия ХК "Лада". В семиматчевом противостоянии 1/8 финала Кубка Петрова клуб завершил сезон-2022/2023 две недели назад. Команде Валерия Белова не удалось ни повторить, ни улучшить результат прошлогоднего чемпионата, когда тольяттинцы дошли до ¼ финала плей-офф ВХЛ.

В этот раз "Лада" выбыла из борьбы за Кубок Петрова после первого раунда. Впрочем, для своего возвращения в элиту российского хоккея результат в чемпионате ВХЛ тольяттинцам особо и не нужен. Для вступления в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) клубу необходим положительный вердикт правления КХЛ: состав участников чемпионата КХЛ предстоящего сезона ежегодно определяется и утверждается на заседании совета директоров КХЛ. В данном случае решение об участии или неучастии тольяттинской "Лады" в сезоне-2023/2024 должно быть принято лигой до 31 марта.

"Ладу" исключили из хоккейной элиты в 2018 г. в рамках стратегии КХЛ, направленной на повышение спортивного уровня и потенциала лиги, а также снижение доли государственного финансирования. Решение принято на основе рейтинга из восьми критериев, в котором "Лада" оказалась в числе аутсайдеров.

Исключение команд (помимо "Лады" тогда вычеркнули и "Югру" из Ханты-Мансийска) проходило на основании ряда показателей. Сообщалось, что учитывались главные из них — спортивные достижения, расходы на оплату труда игроков, наличие государственного финансирования, спрос на телетрансляции матчей, заполняемость домашней арены, своевременность выплаты зарплат игрокам, вместимость дворца и потенциал локального рынка. "Лада", существовавшая практически полностью на бюджетные деньги, входила в число худших команд в Восточной конференции по многим статьям.

В частности, набрав 50 очков, тольяттинцы заняли третье место с конца в турнирной таблице-2017/2018 и, по мнению лиги, почти ничего не сделали для повышения своей медийности.

В последующие пять сезонов болельщики периодически поднимали тему о возвращении команды в КХЛ, но вопрос, как правило, повисал в воздухе. Ситуация изменилась в октябре прошлого года, когда губернатор Дмитрий Азаров на встрече с президентом России Владимиром Путиным затронул этот вопрос. Глава государства поддержал инициативу региональных властей по возвращению команды в элиту российского хоккея и поручил губернатору и минспорта Самарской области подготовить клуб для выхода в КХЛ.

1 ноября 2022 г. клуб из Тольятти отправил официальную заявку на вступление в "Фонбет Чемпионат КХЛ". Со своей стороны лига сообщила, что готова рассматривать заявку "Лады" на общих основаниях и выдала клубу дорожную карту, которую он должен выдерживать на протяжении всего периода. Исходя из содержания документа, до 12 марта 2023 г. "Лада" должна предоставить гарантийные обязательства по устранению несоответствий объекта "Лада-Арена" регламенту. Также со 2 декабря 2022 г. до 12 марта 2023 г. между клубом и лигой предстояло провести обмен информацией по маркетинговым коммуникациям.

За последние два года "Лада" существенно подтянулась по всем пунктам рейтинга хоккейных клубов. В том числе играя второй год под руководством опытного тренера Валерия Белова, по данным Высшей хоккейной лиги, "Лада" отличается лучшей в ВХЛ посещаемостью. А седьмой матч 1/8 финала между тольяттинцами и тульским "АКМ" проходил на "Лада-Арене" при 6180 болельщиках (вместимость арены — 6200).

Теперь в случае положительного решения о возвращении команды в КХЛ с 31 марта по 1 августа следует устранить недостатки по ледовой арене и финансовой составляющей, а также клуб должен будет проплатить взносы, определенные регламентом советом директоров на вступление в лигу. Перед сезоном-2022/2023 комиссия по приему объекта составила список из 17 замечаний. Часть из них, по словам Чеботарева, устранена по ходу сезона. "Новой комиссии пока не было, поскольку пока еще нечего инспектировать. Самые слабые места по арене у нас это, конечно же, бортовые системы. Их нужно было менять еще четыре года назад. Затем — освещение в чаше стадиона, система "Видеогол" и информационный куб над ледовым полем. До начала сезона все эти недостатки реально устранить. Средства на эти цели из бюджета региона выделены", — отметил он.

Тем временем появилась информация о том, что "Лада-Арену" приведут в соответствие с требованиями регламента КХЛ в августе. Об этом сообщила врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская. "В целях приведения "Лада-Арены" в соответствие с требованиями технического регламента КХЛ и выполнения клубом условий допуска к чемпионату, установленных правовым регламентом КХЛ, правительством Самарской области принято решение о выделении в 2023 году дополнительных средств из областного бюджета на приобретение травмобезопасного хоккейного борта с защитным ограждением из акрила, спортивного освещения, машины для уборки и заливки льда, на дооснащение системы "Видеогол" и прочие мероприятия", — заявила Рогожинская. На сайте госзакупок уже появилась заявка от государственного автономного учреждения Самарской области (ГАУ СО) "Арена" на приобретение хоккейного борта с последующей установкой в Ледовом дворце спорта "Лада-Арена", максимальная (начальная) цена контракта — 25,6 млн рублей.

Доля госфинансирования ХК "Лада", которая превалировала над внебюджетной составляющей, была одним из основных непроходимых критериев для тольяттинского клуба. Александр Чеботарев уверен, что сейчас этот пункт уже не станет препятствием для "Лады". "Это требование в настоящий момент не проблема. На сегодняшний день по структуре бюджета клуба доли государственного и коммерческого финансирования примерно сопоставимы. В СМИ уже прозвучала цифра в 750 млн рублей, которые выделяет регион, и почти столько же будет из внебюджетных источников. В процентном соотношении это где-то 53 на 47 процентов", — пояснил Чеботарев. По его словам, ключевыми датами для "Лады" станут 31 марта, когда последует решение о возвращении, и в случае положительного вердикта — 1 августа, когда все участники КХЛ должны продемонстрировать полную готовность клубов к предстоящему сезону, закрыв все вопросы и устранив все недостатки.