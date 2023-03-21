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Исследование "Ростелекома": цифровые сервисы продлевают жизнь малому и среднему бизнесу

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"Ростелеком" проанализировал профили своих клиентов и выяснил, что использование цифровых технологий увеличивает срок жизни компаний в сегменте малого и среднего бизнеса. В частности, компании, подключившие виртуальную АТС, наращивают потенциал увеличения собственной выручки в среднем на 20% и получают новые возможности для развития бизнеса. В выборку исследования вошли более 600 компаний, использующих услугу.

"Цифровизация из тренда стала правилом: малый и средний бизнес внедряет технологии, чтобы усовершенствовать процессы, разрабатывать востребованные продукты и быстро выводить их на рынок, увеличивать продажи и создавать лучший клиентский опыт. Наш анализ взаимодействия с сегментом МСП подтверждает, что цифровые сервисы, интегрированные в бизнес, напрямую влияют на его конкурентную устойчивость и перспективы его развития", — прокомментировал Тимофей Абраменко, директор по работе с малым и средним бизнесом "Ростелекома".

Сегодня "Виртуальная АТС" — это цифровая платформа с универсальными решениями для развития бизнеса в самых разных отраслях. Исследование "Ростелекома" показало, что активнее других возможности виртуальной АТС используют компании, работающие в сфере ритейла и строительства: здесь особенно важно сохранить лояльность клиентов как в быстрых покупках, так и в длительных сделках. В топ-5 самых активных пользователей виртуальной АТС также вошли интернет-магазины и компании, занятые в оптовой торговле и транспорте/логистике. Для выстраивания долгосрочных отношений со своими клиентами бизнес использует как основной функционал виртуальной АТС — многоканальные городские номера и номера 8-800, детализацию звонков и распределение вызовов, так и дополнительные интеллектуальные сервисы. Например, клиенты "Ростелекома" чаще всего дополняют базовую услугу такими опциями, как запись разговора, виртуальный контактный центр, подключение дополнительных номеров телефона и расширение ресурса услуги.

В качестве успешных сценариев применения базовых и дополнительных сервисов виртуальной АТС респонденты-клиенты "Ростелекома" приводили примеры роста продуктивности отдела продаж и эффективности рекламы, снижения стоимости привлечения клиента и увеличение прибыли. Например, застройщик использовал опции записи разговоров, интеграцию с CRM и кол-трекинг. Первая опция позволила проанализировать качество обработки входящих звонков и скорректировать скрипты, оценить погруженность сотрудников в проект и провести собственный анализ конкурентного рынка. Интеграция с CRM дала возможность оценить вклад и активность каждого сотрудника, позволила фиксировать каждый звонок и отслеживать актуальный статус контакта с клиентом. С помощью кол-трекинга компания определила работающие и "холостые" каналы привлечения, перераспределила бюджет на более эффективные и снизила количество фродовых заявок.

Цифровая платформа "Виртуальная АТС" доступна в 645 населенных пунктах присутствия "Ростелекома": ее сервисы уже используют более 115 тыс. компаний по всей России. Широкие возможности надежного решения операторского класса отвечают потребностям бизнеса клиентов любого масштаба. Высокий уровень надежности услуг обеспечивает собственная защищенная и отказоустойчивая инфраструктура компании.

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Назад. 21 марта 2023
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