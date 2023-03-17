Успешный опыт Самарской области по созданию системы дистанционного мониторинга будет тиражирован в регионах ПФО

17.03.2023 11:51 Читали 18

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров представил итоги использовании комплексной системы дистанционного мониторинга в прошлом году на территории Самарской области на совещании с полномочным представителем Президента России в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым.

Напомним, Самарская область является одним из трех пилотных регионов в округе наряду с Татарстаном и Нижегородской областью, где с 2019 года реализуется проект по созданию комплексной системы дистанционного мониторинга. Работа ведется по пяти основным направлениям: сельское хозяйство, лесной фонд и лесохозяйственная деятельность, недропользование, обращение с отходами и упорядочивание баз данных объектов недвижимости. Таким образом по сути создается цифровой двойник региона по наиболее приоритетным отраслям экономики.

«Система дистанционного мониторинга создает, с одной стороны, возможность для эффективного хозяйствования на самарской земле, чтобы с умом по-хозяйски относиться к каждому объекту, к каждому земельному участку. С другой стороны, защищает добросовестных предпринимателей, граждан от избыточного давления, проверок и так далее. Это очень важно. Здесь достигается баланс интересов бизнеса, надзорных органов, всего сообщества людей, проживающих на территории Самарской области», – подчеркнул Дмитрий Азаров по итогам обсуждения.

Реализация проекта по созданию комплексной системы дистанционного мониторинга уже доказала свою результативность. Она позволяет выявлять не поставленные на учет объекты недвижимости, что влияет на налоговую базу региона, осуществлять контроль за использованием земель по назначению и отслеживать ситуацию на особо охраняемых природных территориях.

«Комплексная система дистанционного мониторинга по различным сферам деятельности – в области строительства, сельскохозяйственного использования земель, экологических вопросов и многих других – уже показала достаточно серьезные и ощутимые результаты, – подчеркнул Игорь Комаров. – У всех субъектов предпринимательской деятельности возникает понимание, что эта сфера управляется, контролируется, и те правила, которые существуют, едины для всех и их неизбежно нужно выполнять».

Так, из выявленных в прошлом году более 30 тысяч объектов строительства уже порядка 17 тысяч собственников самостоятельно подали заявление о регистрации и оплате налога на недвижимость. В результате более 200 млн рублей получит дополнительно региональный бюджет – это только в расчете за один год.

«Важно и то, что будет ощущение порядка и контроля со стороны власти за соблюдением всех норм, стандартов, правил и обязательств, в том числе не только власти перед гражданами, но и тех, кто ведёт бизнес и работает на территории региона. В этом плане Самарская область значительно ушла вперед в проработке вопросов по созданию системы», – заявил полпред Президента РФ в ПФО.

Дмитрий Азаров добавил, что созданная система дистанционного мониторинга будет защищать добросовестных предпринимателей и жителей региона от контрольных проверок. «Сейчас действует мораторий на проверки, но он не будет действовать всегда. Сейчас все системы контрольно-надзорной деятельности нацелены на так называемый риск ориентированный подход. Если система не выявляет никаких нарушений, тогда не нужно идти на проверку», – отметил Губернатор.

«Добросовестным предпринимателям, которые ведут свою деятельность законно, система упростит все процедуры, доказывая, что они правильно работают, потому что фактически будет фиксироваться соответствие условий их реальной деятельности в области сельского хозяйства, строительства, недропользования, природоохранной деятельности, лесов с тем, что они и заявляли. То есть, эта система в перспективе будет показывать, что они действительно легально и ответственно работают на территории региона, – подчеркнул Игорь Комаров. – И успешный опыт, накопленный в Самарской области, может тиражироваться в других регионах Приволжского федерального округа. Сейчас мы обсуждаем эти вопросы. В конце года мы подведем итоги и будем выносить этот опыт на федеральный уровень».

«Мы рады, что Игорь Анатольевич отфиксировал наши лидирующие позиции по внедрению комплексной системы дистанционного мониторинга. Будем рады нашим опытом поделиться с коллегами из других субъектов Российской Федерации», – отметил Глава региона.

Губернатор поблагодарил полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе за внимание к Самарской области. Напомним, накануне Дмитрий Азаров и Игорь Комаров оценили и проконтролировали ход реализации ключевых для региона проектов – инфраструктурных и социальных. А уже сегодня пройдет заседание Совета округа по вопросам социально-экономического развития регионов.

«Решение провести здесь заседание Совета само по себе очень почетно и всегда дает импульс развития. Но совершенно очевидно, что тема, вынесенная на обсуждение, даст развитие и дополнительным мерам поддержки, а значит, развитию экономики, притоку инвестиций», – уверен Дмитрий Азаров.

Отдельные слова благодарности Полномочному Представителю Глава региона выразил за помощь и поддержку проектов на федеральном уровне по строительству крытого футбольного манежа, международного студенческого кампуса, нового корпуса детской инфекционной больницы и станции метро «Театральная». «Все это колоссальная помощь региону, и уверен, жители Самарской области с благодарностью это оценивают», – подчеркнул Дмитрий Азаров.