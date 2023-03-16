"Крылья Советов" сыграли вничью с московским ЦСКА

16.03.2023 08:50 Читали 7

В первом матче ½ финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене", собравшей 10364 зрителя, принимали московское ЦСКА. Счет по итогам игры - 2:2.

Счет в матче открыли армейцы, на 46-й минуте матча отличился Медина - 0:1. Самарцы сравняли счет через три минуты - Гленн Бейл подал угловой, Роман Евгеньев переправил мяч к воротам, и Владимир Писарский поразил ворота - 1:1.

На 53-й минуте встречи Гленн Бейл после навеса Романа Ежова красивым ударом отправил мяч в ворота, но проверка VAR усмотрела положение вне игры в начале самарской атаки. На 64-й минуте подачу Романа Ежова замкнул Дмитрий Цыпченко и вывел "Крылья" вперед. VAR вмешался в игру еще раз, после подачи углового у ворот Ивана Ломаева арбитры усмотрели игру рукой у Дмитрия Цыпченко, и был назначен пенальти, который реализовал Федор Чалов, - 2:2.

Юрий Горшков, вышедший на замену на 83 минуте, провел за "Крылья Советов" сотый матч. Лучший бомбардир "Крыльев" в Кубке России Дмитрий Цыпченко забил 9-й гол в своем 11-м матче в турнире.

Впервые после травмы за самарцев сыграл Дмитрий Иванисеня, вышедший на замену в компенсированное время.

В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают "Ахмат. Игра 20 тура Мир РПЛ пройдет в воскресенье, 19 марта, в 17:30.

Ответные полуфинальные матчи запланированы на 4-6 апреля.