16.03.2023 15:58 Читали 17

Страховой Дом ВСК стал участником крупнейшей в России международной конференции и выставки для менеджеров по работе с персоналом HR EXPO PRO, где представил свои лучшие практики в развитии персонала и HR-бренда компании.

XXII Ежегодная международная конференция и выставка HR EXPO PRO проходит с 15 по 16 марта 2023 года в Москве и собрала свыше 100 ведущих спикеров и более шести тысяч посетителей онлайн и офлайн. Направленность выставки посвящена жизнестойкости и росту, потенциалу организаций и будущему страны в области развития человеческого капитала.

Страховой Дом ВСК, как один из лидеров российского страхового рынка, познакомил участников со своими успешными проектами в сфере HR. Стенд компании ориентирован на комфортное общение, заботу и здоровье людей. На нем в течение двух дней все желающие могут принять участие в зарядке от профессионального тренера с вкусными подарками от ВСК и лотерее с приятными сувенирами, а также побеседовать в переговорной зоне.

Руководитель блока организационного развития и управления персоналом Страхового Дома ВСК, Степан Лысенко, выступил в качестве спикера в главной пленарной сессии конференции "Глобальные и национальные вызовы. Человек как основа жизнестойкости?". Руководитель департамента бизнес-партнерства Страхового Дома ВСК, Анастасия Пономарева, представила социальный проект компании "Забота на работе", а руководитель корпоративного университета, Александр Анапольский, рассказал слушателям о совместном кейсе компаний Everyco и ВСК о том, как формировать результативные команды с фокусом "не на всех, а на каждого".

"На HR EXPO мы хотели увидеть опыт коллег и в то же время показать наши успехи и основные вызовы на 2023 год. Мы продемонстрировали, что для сотрудников и соискателей бренд ВСК активно развивается, показали наши новые ценности и ключевые проекты в области управления персонала, благодаря которым Happy Index ВСК вырос на 12 процентных пунктов и находится в лучших значениях относительно всей страховой отрасли. Это показатели нашей системной работы над улучшениями, о которых нам говорили сами сотрудники: последовательная позиция и сохранение мотивации людей. Такие инициативы нашли отражение в значительном снижении текучести персонала", — поделился Степан Лысенко, руководитель блока организационного развития и управления персоналом Страхового Дома ВСК.

Проект "Забота на работе" включает в себя несколько уникальных для страховой отрасли сервисов для персонала: well-being марафон "Благополучие ВСК", всестороннюю поддержку сотрудников и их семей, а также собственный туристический центр.

В январе 2023 года Корпоративный университет ВСК и РАНХиГС открыли совместную кафедру "Управление инновациями и цифровой трансформацией", на которой создается площадка для развития управленческих компетенций среднего менеджмента, в том числе сотрудников из кадрового резерва, обмена опытом и внутренней экспертизой со слушателями и представителями крупнейших компаний.

В 2022 году ВСК запустила обновленную программу стажировок и развития собственного IT хаба с помощью проекта VSK IT Camp. Также была запущена уникальная платформа СВОИ для организации пространств коммуникаций и программ лояльности для сотрудников.