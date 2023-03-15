Телеканалы РЕН ТВ и "Звезда", видеосервис Wink и Star Media Vision представили постер и трейлер сериала "Операция "Неман"

15.03.2023 13:28 Читали 19

Телеканалы РЕН ТВ и "Звезда", онлайн-кинотеатр Wink и компания Star Media Vision представили постер и трейлер 5-серийной военной драмы "Операция "Неман" (16+). Цифровая премьера сериала состоится в Wink (цифровой видеосервис "Ростелекома"), а затем проект будет показан в эфире РЕН ТВ. "Операция "Неман" войдет в линейку Wink Originals.

Сериал по мотивам знаменитого романа Владимира Богомолова "Момент истины" расскажет о событиях Великой Отечественной войны. Действие происходит в августе 1944 года на территории недавно освобожденной советскими войсками Западной Белоруссии. Оперативно-розыскная группа управления контрразведки фронта под руководством капитана Алёхина должна найти диверсантов во главе с опытным агентом Мищенко. Группе под кодовым названием "Неман" нужно собрать разведданные, которые необходимы немецкому командованию для определения направления следующего удара советской армии. Контрразведчики с Алёхиным отрабатывают одну версию за другой, но каждый раз Мищенко удается ускользнуть.

Автором идеи сериала является генеральный директор телеканала РЕН ТВ Владимир Тюлин. Сценарий написан группой авторов под руководством продюсера Андрея Тартакова. В главных ролях снялись Александр Яценко (капитан Алёхин), Алексей Кравченко (Мищенко), Алексей Макаров (старший лейтенант Таманцев), Александр Дуденков (лейтенант Блинов), Андрей Смоляков (генерал-лейтенант Егоров), Сергей Маковецкий (полковник Саламатин) и другие.

Трейлер

Постер

Фото со съемок

"Книга Богомолова уникальна — автор очень хорошо знал материал. Ее стиль очень необычен — это внутренние монологи героев, перемешанные с подлинными документами и свидетельствами. У меня есть секрет, как переложить этот материал на язык кино. Мы не делаем экранизацию, а снимаем по мотивам романа, используя только характеры героев. У нас будет свой сюжет, своя история, свой финал. Хотим передать атмосферу дикого напряжения в только что освобожденной Белоруссии, на территории которой собрался "замес" очень разных людей, включая дезертиров, беглых немецких солдат и националистов всех мастей", — сказал режиссер сериала Сергей Виноградов.

"Военно-историческое кино — один из любимых жанров зрителей Wink. В сериале "Операция "Неман" есть все составляющие для зрительского успеха: мощная драматургия, динамичный сюжет, детективная интрига, впечатляющие экшн-сцены, психологически тонкая проработка характеров и прекрасный актерский ансамбль. Даже тем, кто хорошо знает роман Владимира Богомолова "Момент истины", будет интересно посмотреть сериал, потому что это свежее и порой неожиданное прочтение. Например, на экране появятся новые любопытные персонажи, которые придали истории дополнительное измерение и глубину", — отметил директор видеосервиса Wink Антон Володькин.

"Моего героя в книге нет — о нем только говорят. Он появляется только в этом новом прочтении романа Богомолова. Мы его придумали, оживили. Хочется, чтобы получился неоднозначный, сложный, нелинейный характер. На что он готов ради спасения самого близкого своего человека? Хочется показать мотивы его поступков, что с ним происходит, особенно ближе к финалу, когда он осознает степень своего падения", — поделился Сергей Маковецкий.

"Мищенко — это враг! Он умеет войти в доверие, внешне доброжелателен, умен. Как часто и происходит в жизни, враги умело маскируются под друзей. Хочется, чтобы его истинная сущность стала для зрителя неожиданностью", — подчеркнул Алексей Кравченко.

"Кайф актерской профессии в том, что ты постепенно проводишь "расследование" своего героя. У личности Алехина много красок. И осколок в сердце, что делает его чуть другим, необычным. Он совсем не Рэмбо. Для меня он народный герой, как Василий Тёркин, товарищ Сухов, "Маэстро" — капитан Титаренко в исполнении Леонида Быкова, герои Василия Шукшина и Василя Быкова. Это люди какого-то другого качества, в них есть особая советская харизма, настоящесть", — рассказал Александр Яценко.

"Роман Владимира Богомолова отличает серьезная документальная база, бережная работа с деталями, глубокое понимание исторического контекста. "Момент истины" — это прекрасная кинематографичная основа для остросюжетной военной драмы. В нашем проекте мы обострили конфликт, ускорили, спрессовали происходящие события, при этом разнообразив сюжетные повороты. Пять серий "Операции "Неман" — это азарт преследования, битва характеров и интеллектов, работа за пределами возможного — все то, что ценит и любит аудитория телеканала РЕН ТВ", — сказал генеральный продюсер сериала Владимир Тюлин.