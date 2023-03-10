Баскетбольная "Самара" проиграла на выезде в Перми

Тем удручающе вышло начало третьего периода в исполнении нашей команды: более шести минут без набранных очков и пропущенный рывок пермяков - 0:16. И попадание Максима Барашкова не сразу встряхнуло самарцев - но две подряд трехи от Кей Си Риверса и Максима Шелекето смотрелись уже немного оптимистичнеее: 46:56 перед заключительной десятиминуткой. С новой силой интрига в матче вспыхнула за две с небольшим минуты до финальной сирены: Маркос Найт и Антон Карданахишвили были точы издали и свели отставание к минимуму - 63:64.
Но большего хозяева уже не позволили. В решающие минуты пермяки были собраннее - и победу не упустили, 67:72 поражение "Самары".