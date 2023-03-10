Баскетбольная "Самара" проиграла на выезде в Перми

10.03.2023 13:05 Читали 14

Усилиями Маркоса Найта и Владимира Ивлева (9 очков на двоих) самарцы вполне уверенно начали матч, ведя в счете к середине стартового периода (11:10). Но у хозяев отлично летело издали - и они постепенно перехватили инициативу, завершив четверть в свою пользу (22:24). Но, не отпуская соперника слишком уж далеко, "Самара", в составе которой привычно неудержим был Маркос Найт (12 очков к большому перерыву), несколько раз сравнивала счет, Максим Барашков ненадолго выводил ее вперед - и к концу первой половины команды подошли вровень, 36:36.

Тем удручающе вышло начало третьего периода в исполнении нашей команды: более шести минут без набранных очков и пропущенный рывок пермяков - 0:16. И попадание Максима Барашкова не сразу встряхнуло самарцев - но две подряд трехи от Кей Си Риверса и Максима Шелекето смотрелись уже немного оптимистичнеее: 46:56 перед заключительной десятиминуткой. С новой силой интрига в матче вспыхнула за две с небольшим минуты до финальной сирены: Маркос Найт и Антон Карданахишвили были точы издали и свели отставание к минимуму - 63:64.

Но большего хозяева уже не позволили. В решающие минуты пермяки были собраннее - и победу не упустили, 67:72 поражение "Самары".