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РСХБ: Все больше женщин выбирают карьеру в АПК

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В 2022 году количество женщин-фермеров в экосистеме "Своё" от Россельхозбанка увеличилось на 30% по сравнению с 2021 годом, а число интересующихся карьерой в сфере АПК возросло примерно на 7%. Такой вывод сделали аналитики РСХБ на основе данных из собственной экосистемы для сельского хозяйства "Своё".

В преддверии Международного женского дня эксперты платформ "Я в Агро" и "Своё Фермерство", входящих в экосистему для сельского хозяйства "Своё" выяснили, насколько возросло число женщин в АПК и какие профессии они выбирают.

"Отрасль сельского хозяйства в России становится всё более привлекательной для женщин, так как внедрение современных технологий снижает востребованность физической силы и открывает для женщин новые возможности для самореализации. Например, каждый пятый агротех-стартап в России в 2022 году был создан женщинами. Россельхозбанк поддерживает их как финансово, так и в части обучения, консультаций, запуска и сопровождения бизнеса. Мы надеемся, что поддержка, которую банк оказывает отечественным стартапам, даст положительное влияние и на рост женских бизнес-инициатив в агросекторе", — прокомментировала директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

На платформе "Я в Агро" размещаются резюме соискателей из самых разных сфер АПК — от стажеров до директоров предприятий. Портал начал свою работу только в 2022 году, но база резюме начала накапливаться гораздо раньше — со стартом проекта Своё Фермерство, поэтому уже сейчас можно наблюдать некоторые тенденции в динамике. Например, традиционное разделение на "мужские" и "женские" профессии в АПК становится всё менее заметным: в 2022 году количество соискателей женского пола составило 61% от общего количества размещенных резюме. При этом 35% из них относятся к профессиям, которые принято считать "мужскими". Это инженеры, агрономы, зоотехники, технические, исполнительные и генеральные директоры предприятий.

Специалисты площадки для сельхозтоваропроизводителей "Своё Фермерство" также составили ТОП-5 профессий в АПК, который вызывают наибольший интерес у женщин. На первом месте стоит специальность ветеринарного врача (29% резюме), за ней следует должность руководителя направления (около 15%), на третий и четвертой позиции стоят менеджер и главный зоотехник (10% и 9,7%). Закрывает ТОП-5 самых популярных женских профессий в АПК традиционная для этого направления работа в качестве агронома (7,8% всех резюме). Ниже приведена статистика с более подробным списком самых популярных специальностей среди женщин в АПК.

Увеличение количества рабочих мест в АПК невозможно без увеличения числа квалицированных кадров. Россельхозбанк способствует этому процессу через свой образовательный проект "Школа фермера". В 2022 году количество женщин, прошедших обучение по программам переподготовки в Школе по сравнению с 2021 годом увеличилось на 7%.

"Школа фермера" — это уникальный проект, дающий новые знания и опыт в сфере АПК. Они позволяют запустить агробизнес с нуля или вывести фермерское хозяйство на новый уровень. Формат обучения представляет собой профессиональную переподготовку, благодаря которой можно закрепить знания, полученные на лекциях, во время практики на ведущих агропредприятиях региона. Выпускники Школы получают официальный диплом государственного образца, а в качестве дипломной работы они составляют бизнес-план для агробизнеса. Лучшие проекты могут получить грант на развитие бизнеса.

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