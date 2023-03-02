16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Самарская область – среди лидеров в подаче заявок на II Всероссийскую премию «Молодой промышленник года»

Читали 20

Спустя два месяца активной работы заявочной кампании оргкомитет Премии «Молодой промышленник» озвучил промежуточные итоги. В конкурс вовлечены все 89 регионов страны. Самарская область – в числе лидирующих по количеству заявок.

Шесть молодых руководителей из нашего региона решили принять участие в конкурсе. Они представляют предприятия по производству машин и оборудования, электронных и оптических изделий, строительных материалов, электрического оборудования, а также добыче полезных ископаемых.

Участники конкурса – это динамично развивающиеся предприятия, которые активно используют инструменты государственной поддержки, в том числе привлекают льготные займы регионального фонда развития промышленности. Фонд, созданный по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, уже несколько лет по льготным ставкам выдает займы на развитие промышленного сектора экономики.

Вместе с Самарской областью по количеству заявок лидируют Республика Башкортостан (17 заявок) и Московская область (13 заявок).

Всероссийская премия проводится второй год Межрегиональным союзом «Клуб молодых промышленников» при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Она присуждается собственникам, руководителям, главным инженерам лучших производственных предприятий России. Условием участия в конкурсе является выручка развивающегося предприятия за предыдущий год от 120 млн до 2 млрд. рублей, количество сотрудников до 250 человек, возраст соискателя Премии – до 40 лет.

В прошлом году в конкурсе было более 400 участников со всей страны, четыре промышленника из Самарской области вошли в ТОП-100 премии. В этот раз интерес к конкурсу сохранился.

«И в этот раз мы видим отличную вовлечённость! При подаче заявки участник представляет презентацию инновационных проектов по развитию промышленного производства или инфраструктуры, реализованных предприятием, с достигнутыми показателями и описанием своего персонального вклада. Клуб молодых промышленников работает с целью реализации идей, направленных на развитие промышленного потенциала России, внедрения лучших практик. А Премия «Молодой промышленник года» – наш проект для выявления таких практик и поощрения новых лидеров промышленности. Для самих участников – это возможность заявить о себе на всю страну», – пояснил председатель Клуба молодых промышленников Антон Ковалёв.

«Впереди еще полтора месяца заявочной кампании. Поэтому ТОП-3 регионов еще может измениться. Активному участию лучших развивающихся предприятий в этом конкурсе содействуют региональные органы исполнительной власти в сфере промышленности, с ними сотрудничает оргкомитет, – отметила Мария Окулова, руководитель Премии «Молодой промышленник года».

Награждение победителей, уже по традиции, состоится в июле 2023 года на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге – главной индустриальной, торговой и экспортной площадке России.

Победители получат почетные грамоты Минпромторга России, участие в его стажировках «Федеральная практика», а также станут членами Клуба молодых промышленников со всеми его возможностями, связанными с содействием в получении мер государственной поддержки, взаимодействием с органами власти и крупнейшими корпорациями.

На первом отборочном этапе в апреле-мае 2023 года ТОП-100 лучших определит экспертная комиссия от РАНХиГС как вуз с опытом проведения «Лидеров России» и других масштабных конкурсных проектов. На втором этапе лидеров назовет жюри из крупнейших экспертов в промышленности. Это руководители органов исполнительной власти, институтов развития, промышленных кластеров и индустриальных парков, государственных и частных фондов.

Оргкомитет Премии: +7(902)78-78-888, premiya.promyshlennikgoda@bk.ru.

Версия для печати

Новости

Назад. 02 марта 2023
Вандалы засыпали солью Вечный огонь в Тольятти
Самарская область – среди лидеров в подаче заявок на II Всероссийскую премию «Молодой промышленник года»
Перезагрузить свое дело: самарским самозанятым доступна новая мера поддержки
В Самарской области вырастили цветы к первому весеннему празднику
Скатиться кубарем: более 40% травм в феврале на горнолыжных склонах — сотрясение мозга

В России и мире

Онлайн-рукопись: самарские IT-шники воскресили бумагу

Самарские разработчики запустили уникальную платформу для проведения онлайн-уроков, во время которых учитель и ученик могут писать ручкой в обычной тетради. При этом не потребуется какого-то дополнительного оборудования - нужны лишь компьютер, смартфон и доступ в Интернет.

Культура и стиль

День природы с "Самарской областной библиотекой для молодежи"

В четверг, 4 августа, у входа "Самарской областной библиотеки для молодежи" прошел день природы. Все желающие могли послушать лекции, присоединиться к мастер-классу по скетчингу "Цветы в стиле японской гравюры", а для детей, волонтеры культуры приготовили различные настольные игры, раскраски и проводили гадание по цветам.

Люди

Кошелек

Россельхозбанк представил цифровую экосистему на агровыставке в Самарской области

В п. Усть-Кинельский Самарской области завершила работу XXIV Поволжская агропромышленная выставка, которая проходила 23 и 24 сентября 2022 года при поддержке Правительства Самарской области и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. Крупнейшее специализированное мероприятие в Приволжском федеральном округе прошло на 40 га выставочной площади и собрало более 500 участников агросферы, сельхозмашиностроения, ветеринарии из 15 регионов РФ, а также Республики Беларусь.

Шьям Намбиар, Авито: Самарская область — один из самых активных регионов на карте Авито

На прошлой неделе Самару посетил директор клиентского сервиса Авито Шьям Намбиар. Корреспонденту "Волга Ньюс" удалось с ним пообщаться и расспросить о целях поездки и планах развития платформы.

Здоровье

Милена Климанова (Take pill): «Удаленный контроль - это спасение для врача и пациента»

Как оптимизировать контакты лечащего врача и пациента, сделать их простыми и безопасными? Ведь при некоторых заболеваниях лечение длится годами, а приходить на осмотр в поликлинику получается не всегда. Особенно остро эти вопросы встают при лечении инфекционных заболеваний, несущих социальную опасность.

Химики Самарского политеха ищут новые антидиабетические средства

Ученые технического университета синтезируют вещества, на основе которых можно будет создать более эффективные, чем сегодняшние, лекарственные препараты антидиабетического действия. Проект получил поддержку Российского научного фонда на ближайшие три года.

Мой дом

В Самарской области по нацпроекту отремонтируют 140 км школьных маршрутов

Состояние школьных маршрутов, участков улично-дорожной сети, ведущих к детским образовательным и досуговым учреждениям, ― в зоне особого внимания национального проекта «Безопасные качественные дороги». В Самарской области в 2023 году планируют привести в нормативное состояние 13 участков автомобильных дорог общей протяженностью 140 км, по которым организованы школьные маршруты.

Он и она