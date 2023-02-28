16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

"Крылья Советов": итоги трансферной кампании

Читали 25

ФК "Крылья Советов" завершил зимнюю трансферную кампанию 2023 года. Состав команды пополнили пять футболистов, два игрока покинули команду, часть футболистов была отдана в аренды.

Напомним, что соглашения с командой подписали три опытных игрока и 12 молодых футболистов.

Четверо из пятерых новичков уже дебютировали в матче Фонбет Кубка России против "Динамо" (2:1). Владимир Писарский и Александр Зуев отличились голами, а Николай Рассказов сделал голевую передачу.

Кроме того, "Крылья" продлили контракты с лидерами команды — Гленном Бейлом и Романом Евгеньевым, выкупили у "Спартака" Владислава Шитова, выступавшего ранее в нашей команде на правах аренды. Владислав подписал контракт с "Крыльями" на 3,5 года.

 

№ 9 Владимир Писарский

Амплуа: нападающий

Лучший бомбардир МИР РПЛ Владимир Писарский подписал контракт с "Крыльями" на 3,5 года. Владимир родился в Симферополе, он — воспитанник крымского футбола. Игрок выступал за "Крымтеплицу", затем за омский "Иртыш" и "Оренбург". В составе последних провел 53 матча, забил 24 гола и отдал 5 голевых передач. В минувшем году Писарский вызывался в сборную России и дебютировал за нее в матче против Таджикистана. В 2023 г. он уже забил за "Крылья" свой дебютный гол в четвертьфинале Фонбет Кубка России в ворота "Динамо".

 

№ 15 Николай Рассказов

Амплуа: фланговый защитник

Защитник Николай Рассказов подписал с нашей командой соглашение до конца сезона 2025/26. Рассказов — уроженец Тульской области, но свою карьеру начинал в академии "Спартака". В сезоне 2020/21 на правах аренды выступал за тульский "Арсенал". За оружейников Рассказов сыграл 17 матчей. За "Спартак" он провел 86 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. В составе красно-белых Рассказов стал обладателем Кубка России. Также на счету игрока 18 матчей за молодежную сборную России. В дебютном матче Кубка России против "Динамо" Рассказов отдал голевую передачу.

 

№ 28 Бенхамин Гарре

Амплуа: атакующий полузащитник

Яркий аргентинский полузащитник Бенхамин Гарре подписал с "Крыльями" контракт на 3,5 года.

Гарре — уроженец Буэнос-Айреса, он начинал свою карьеру в аргентинском "Велесе". В июле 2016 года Бенхамин перешел в "Манчестер Сити", в составе молодежных команд которого он провел 61 матч, забил 14 голов и отдал 7 голевых передач. После перешел в аргентинский "Расинг", за который сыграл 32 игры, забил 3 мяча и трижды ассистировал партнерам. Последний клуб Гарре — "Уракан". Там Бенхамин сыграл 26 игр, забил 4 мяча и отдал одну результативную передачу. Гарре вышел в стартовом составе нашей команды на матч Фонбет Кубка России против "Динамо".

 

№ 29 Александр Зуев

Амплуа: полузащитник

Александр Зуев, вернувшийся в "Крылья" через 6 лет после своего первого появления в нашей команде, подписал контракт до конца текущего сезона.

Зуев уже выступал за "Крылья" в сезоне 2016/17. Тогда он провел за самарцев 11 матчей и отдал две голевые передачи.

Последний клубом Зуева были "Химки", он также выступал за московский "Спартак", "Ростов", "Рубин". За последние два клуба Александр сыграл более 120 матчей в чемпионате России.

Именно гол Александра Зуева принес "Крыльям" победу в матче четвертьфинала Кубка России против "Динамо".

 

№ 76 Иван Бобер

Амплуа: полузащитник

17-летний полузащитник Иван Бобер подписал с нашей командой соглашение на 2 года. Иван родился в Самаре, свою карьеру начинал именно в Академии "Крыльев". В июле 2020 года он перешел в "Чертаново".

Бобер выступал за юношеские сборные России U-15, U-16, U-17, на его счету 12 матчей и 7 голов за национальные команды. Иван — сын Антона Бобра, легенды "Крыльев", который сыграл 300 игр за нашу команду.

"Крылья Советов" отдали в аренды группу футболистов: в "Волгарь" отправился полузащитник Данил Липовой, Владимир Хубулов отправился до конца сезона в "Химки", а Артем Соколов — в "Пари НН". Хорватский защитник Матео Барач арендован бельгийским клубом "Остенде" до конца сезона 2022/23. Дмитрий Прищепа будет выступать на правах аренды за волгоградский "Ротор", Ян Гудков — за "Текстильщик", Леонид Герчиков арендован столичным "Велесом", а Никита Салтыков перешел в "Акрон" до конца сезона.

Сергей Пиняев и Максим Глушенков перешли в московский "Локомотив".

Версия для печати

Новости

Назад. 28 февраля 2023
В Самаре собаки напали на ребенка
Россельхозбанк возобновил выпуск карт UnionPay за 4900 рублей
Смотрите весну: в марте Wink покажет фильмы о любви, семейных тайнах, детективы и фэнтези
Автомобили российского автопрома — самые "аварийные" прошедшей зимой
"Крылья Советов": итоги трансферной кампании

В России и мире

Онлайн-рукопись: самарские IT-шники воскресили бумагу

Самарские разработчики запустили уникальную платформу для проведения онлайн-уроков, во время которых учитель и ученик могут писать ручкой в обычной тетради. При этом не потребуется какого-то дополнительного оборудования - нужны лишь компьютер, смартфон и доступ в Интернет.

Культура и стиль

День природы с "Самарской областной библиотекой для молодежи"

В четверг, 4 августа, у входа "Самарской областной библиотеки для молодежи" прошел день природы. Все желающие могли послушать лекции, присоединиться к мастер-классу по скетчингу "Цветы в стиле японской гравюры", а для детей, волонтеры культуры приготовили различные настольные игры, раскраски и проводили гадание по цветам.

Люди

Кошелек

Россельхозбанк представил цифровую экосистему на агровыставке в Самарской области

В п. Усть-Кинельский Самарской области завершила работу XXIV Поволжская агропромышленная выставка, которая проходила 23 и 24 сентября 2022 года при поддержке Правительства Самарской области и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. Крупнейшее специализированное мероприятие в Приволжском федеральном округе прошло на 40 га выставочной площади и собрало более 500 участников агросферы, сельхозмашиностроения, ветеринарии из 15 регионов РФ, а также Республики Беларусь.

Шьям Намбиар, Авито: Самарская область — один из самых активных регионов на карте Авито

На прошлой неделе Самару посетил директор клиентского сервиса Авито Шьям Намбиар. Корреспонденту "Волга Ньюс" удалось с ним пообщаться и расспросить о целях поездки и планах развития платформы.

Здоровье

Милена Климанова (Take pill): «Удаленный контроль - это спасение для врача и пациента»

Как оптимизировать контакты лечащего врача и пациента, сделать их простыми и безопасными? Ведь при некоторых заболеваниях лечение длится годами, а приходить на осмотр в поликлинику получается не всегда. Особенно остро эти вопросы встают при лечении инфекционных заболеваний, несущих социальную опасность.

Химики Самарского политеха ищут новые антидиабетические средства

Ученые технического университета синтезируют вещества, на основе которых можно будет создать более эффективные, чем сегодняшние, лекарственные препараты антидиабетического действия. Проект получил поддержку Российского научного фонда на ближайшие три года.

Мой дом

В Самарской области по нацпроекту отремонтируют 140 км школьных маршрутов

Состояние школьных маршрутов, участков улично-дорожной сети, ведущих к детским образовательным и досуговым учреждениям, ― в зоне особого внимания национального проекта «Безопасные качественные дороги». В Самарской области в 2023 году планируют привести в нормативное состояние 13 участков автомобильных дорог общей протяженностью 140 км, по которым организованы школьные маршруты.

Он и она