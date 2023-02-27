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Трамвай с пассажирами "утонул" в луже на Барбошиной поляне в Самаре

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В понедельник, 27 февраля, трамвай с пассажирами застрял прямо посреди лужи на Барбошиной поляне, сообщает "КП-Самара".

"Воды по колено, люди не могут выйти из транспорта. Одна женщина попыталась, но тут же рухнула в лужу. Оба вагона стреляют током. Мужик в резиновых сапогах ходит и пинает сугроб, чтобы вода утекла с трамвайных путей на Ново-Садовую. Вот и вся операция по спасению пассажиров", — рассказала изданию одна из пассажирок.

Как отмечает "КП", этим утром многие дороги Самары оказались затоплены. Очевидцы сообщали о потопах на ул. Ново-Садовой, Московском шоссе и других участках. Из-за этого автомобили и общественный транспорт утонули в лужах.

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