Трамвай с пассажирами "утонул" в луже на Барбошиной поляне в Самаре

27.02.2023 17:35 Читали 24

В понедельник, 27 февраля, трамвай с пассажирами застрял прямо посреди лужи на Барбошиной поляне, сообщает "КП-Самара".

"Воды по колено, люди не могут выйти из транспорта. Одна женщина попыталась, но тут же рухнула в лужу. Оба вагона стреляют током. Мужик в резиновых сапогах ходит и пинает сугроб, чтобы вода утекла с трамвайных путей на Ново-Садовую. Вот и вся операция по спасению пассажиров", — рассказала изданию одна из пассажирок.

Как отмечает "КП", этим утром многие дороги Самары оказались затоплены. Очевидцы сообщали о потопах на ул. Ново-Садовой, Московском шоссе и других участках. Из-за этого автомобили и общественный транспорт утонули в лужах.