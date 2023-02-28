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Россельхозбанк возобновил выпуск карт UnionPay за 4900 рублей

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Россельхозбанк возобновил акцию по выпуску дебетовых карт международной платежной системы UnionPay International по сниженной комиссией. До конца августа 2023 года комиссия за выпуск этих карт составит 4900 рублей.

"Мы запустили акцию по выпуску карт платёжной системы UnionPay со сниженной комиссией в преддверии новогодних каникул и увидели высокий спрос. Чтобы сохранить возможность для всех желающих получить эти карты с существенной скидкой на комиссию, мы продлеваем акционное предложение. Теперь возможность обеспечить себе комфортный летний отпуск и заранее подготовиться к поездке за рубеж сможет большее число наших клиентов", — отметила директор Департамента развития розничных продуктов и процессов РСХБ Елена Волосевич.

Также акция распространяется на кобейджинговые карты МИР, выпускаемые совместно с платежной системой UnionPay International.

Дебетовые карты UnionPay предоставляют возможность оплаты товаров, услуг и снятия наличных более чем в 180 странах и регионах. В банке доступна широкая линейка тарифных планов, в том числе и премиальные.

Подробную информацию по продуктам Россельхозбанка можно получить в отделениях банка, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.

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Новости

Назад. 28 февраля 2023
Россельхозбанк возобновил выпуск карт UnionPay за 4900 рублей
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