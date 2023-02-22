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Эксперты РСХБ: число депозитов в долларах и евро снизилось на 84% по сравнению с 2021 годом

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В 2022 году наблюдался спад интереса российских вкладчиков к валютным депозитам в долларах и евро, в то время как интерес к вкладам в национальной валюте и в юанях набирали обороты. Эксперты РСХБ проанализировали, в какой валюте россияне оформляли наибольшее количество депозитов и накопительных счетов в 2022 году, а также сохранится ли данная тенденция в 2023 году.

В январе 2022 года клиенты Россельхозбанка разместили валютных депозитов в долларах и евро на 5,9 млрд рублей, однако уже в декабре того же года этот показатель заметно снизился и составил 945 млн рублей, что на 84% ниже относительно начала 2022 года.

В 2022 году вкладчики РСХБ отдавали предпочтения рублевым вкладам: количество открытых депозитов составило более 2,4 млн шт. на общую сумму более 1.6 трлн рублей, что более чем на 104% превысило показатели 2021 года. Резкий рост рублевых депозитов был основной тенденцией прошлого года для всей отрасли финансов. Это связано со скачком ключевой ставки с 9,5% до 20% в марте 2022 года. Количество рублевых депозитов всего за месяц увеличилось на 674%. По итогам 2022 года клиенты РСХБ держали юаней на накопительных и текущих счетах на сумму 769 млн руб.

Эксперты РСХБ считают, что в 2023 году интерес российских вкладчиков будет направлен на вклады прежде всего в рублях. В целях диверсификации клиенты могут смотреть в сторону депозитов и накопительных счетов в валютах дружественных стран, например, в китайских юанях. Интерес к юаням, по мнению экспертов РСХБ, сохранится и в этом году. При этом следует помнить о том, что юань достаточно волатильная валюта, и учитывать этот фактор при составлении своего портфеля. На данный момент в Россельхозбанке представлена широкая линейка рублевых депозитов, поэтому каждый вкладчик сможет найти вклад с подходящими ему условиями.

"Основным фактором, влияющим на ставки по вкладам в рублях, является ключевая ставка Банка России и ожидания относительно её динамики. И хотя ставки учетные ставки ЕЦБ по евро и ФРС доллару сейчас достигли рекордных за последние 15 лет уровней, это практически не трансформируется в ставки по депозитам и счетам в этих валютах из-за разного рода санкционных рисков. Поэтому юань остается валютой, способной обеспечить доход от изменения курса и получить небольшой (1,5-2,5% процентный доход непосредственно в юанях). Однако для большинства населения основной валютой сбережений все в большей мере будет рубль, а сбережения в иностранных валютах будут находить спрос, главным образом среди высокодоходных сегментов розничной клиентуры", — комментирует Дмитрий Тарасов, руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка.

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Назад. 22 февраля 2023
Эксперты РСХБ: число депозитов в долларах и евро снизилось на 84% по сравнению с 2021 годом
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