Россельхозбанк научил нейросеть составлять карьерные маршруты

21.02.2023 18:12 Читали 28

Россельхозбанк на цифровой платформе "Я в Агро" запускает инновационный сервис "Карьерный навигатор". Это нейросеть, которая с помощью технологии машинного обучения поможет сформировать индивидуальный маршрут профессионального развития на оптимальных должностях. Инструмент внедряется совместно с лидером карьерного акселератора Россельхозбанка.

Сервис на основе искусственного интеллекта "Карьерный навигатор" обучается на тысячах резюме студентов, начинающих специалистов и сотрудников с опытом работы в сфере АПК. На основе полученных и проанализированных данных нейросеть формирует подсказки для соискателей о том, какое образование, книги, ресурсы, курсы и стажировки могут помочь им развиваться в определенном профессиональном направлении.

Нейросеть учитывает текущее карьерное положение пользователя платформы и выстраивает карьерный маршрут с учетом конечного результата. Например, сотруднику, работающему на должности помощника агронома и желающему стать научным сотрудником в аграрной сфере, "Карьерный навигатор" покажет основные точки, через которые придется пройти. Они будут предложены с учетом карьерного развития тех, кто уже прошел подобный путь. Таким образом, сервис будет полезен как выпускникам школ и вузов, так и молодым специалистам.

Также сервис покажет, какие пути могут привести к получению желаемой должности — это позволяет найти наиболее подходящий для себя вариант. Еще одно направление — поиск смежных специальностей. "Карьерный навигатор" подскажет, какие профессии наиболее близки к профессии мечты — это также расширяет горизонты поиска.

Чтобы воспользоваться помощью "Карьерного навигатора", нужно заполнить резюме на портале "Я в Агро". После этого ваш карьерный трек будет выстроен с учетом загруженных в резюме данных. Индивидуальная стратегия развития рассчитывается на годы вперед и предлагает четкую цель, подборку полезных книг, видео, курсов и подходящих вакансий. Вся нужная информация обрабатывается и фильтруется на основе больших данных с помощью математических методов.

Разработчик "Карьерного навигатора" — Иван Порядин, выпускник МГТУ им. Н. Э. Баумана, участник конкурса "Студенческий стартап" от Фонда содействия инновациям (2022 год) и акселератора студенческих стартапов от Россельхозбанка. Идея сервиса возникла у него, когда он понял, что сам не имеет долгосрочной стратегии карьерного роста. В планах команды сервиса — разработка личного кабинета работодателя, механизма рекомендаций, привлечение пользователей и поиск новых партнеров.

"Россельхозбанк видит свою миссию в приложении фундаментальных усилий для развития сельского хозяйства. Чтобы это развитие не сбавляло динамики и было успешным, отрасли жизненно необходимы свежие — и при этом квалифицированные — кадры. Каждый год сотни тысяч абитуриентов принимают решение о том, как строить своё будущее, а молодые специалисты хотят продолжать развиваться, повышая свою квалификацию. По этим причинам мы обратили внимание на "Карьерный навигатор". Ценность новой разработки сложно переоценить — это оптимальное использование перспективного направления нейросетей, приносящее пользу всем: и студентам, и специалистам, которые хотят продолжить своё карьерное развитие. И в том числе работодателям — сервис может помочь им в поиске качественных кадров", — прокомментировала директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.