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ВСК улучшает условия полиса "Страхование платежей" для клиентов ЛК "Европлан"

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Страховой Дом ВСК совместно с лизинговой компанией "Европлан" предлагает расширение страхового покрытия по востребованной услуге "Страхование платежей".

Полис "Страхование платежей" позволяет клиентам ЛК "Европлан" возместить финансовые потери в случае утраты лизингового транспортного средства: конструктивной гибели или хищения (угона) автомобиля. Согласно условиям договора, Страховой Дом ВСК выплачивает остаток задолженности для закрытия договора лизинга и компенсирует клиенту расходы на лизинговую сделку.

Теперь каждый клиент сможет защитить уплаченные платежи по лизингу или аванс при любом способе его учета — сразу или в течение срока договора лизинга. Данным дополнительным возмещением клиенты смогут распорядиться по своему усмотрению: например, направить его на покупку нового транспортного средства в лизинг для быстрого замещения прежнего, вышедшего из строя ТС, не прерывая производственный процесс.

Услуга "Страхование платежей" доступна для всех видов транспорта: легковой, грузовой, а также спецтехника.

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Назад. 21 февраля 2023
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