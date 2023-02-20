В Самаре реализуется новый социальный сервис – «Приходящий друг»

20.02.2023 17:12 Читали 28

В Самарской области реализуется новый социальный сервис, который помогает улучшить жизнь маломобильных граждан старшего возраста – «Приходящий друг». Эта стационарозамещающая технология появилась благодаря национальному проекту «Демография» в 2021 году на базе Самарского комплексного центра социального обслуживания населения, и стала активно развиваться. Суть технологии в том, что «серебряные» волонтеры организуют активную дневную занятость маломобильных пожилых граждан и инвалидов, сталкивающихся с проблемой одиночества, изолированности и дефицитом общения. Ведь давно известно, что одинокая старость негативно сказывается на психологическом состоянии и восприятии жизни в целом.

Такой проект пока действует только в Самаре, как пилотный, сейчас в нем задействовано более тридцати «серебряных» волонтеров.

Организация активной дневной занятости участников проекта помогает предотвратить помещение в стационарные учреждения и позволяет не допустить социальной изоляции данной категории граждан.

Уникальность проекта заключается в том, что активную дневную занятость участников организуют волонтеры «серебряного» возраста, которые близки им по возрасту, интересам и взглядам на жизнь, что позволяет пожилым людям ощущать свою значимость как личности и чувствовать собственную необходимость.

«В основном старшее поколение сталкивается с такой проблемой, когда в силу возрастных особенностей здоровья и образа жизни, они становятся менее мобильными, реже выходят из дома. Наши «серебряные» волонтеры от КЦСОН решили организовать отряд «друзей» для таких пожилых и включились в проект по продуктивной занятости пожилых и маломобильных. Как отмечают наши подопечные, после таких дружеских визитов они чувствуют себя куда лучше. Проект начался с пяти подопечных и их «приходящих друзей», сейчас в нём участвуют более 30 подопечных и 27 волонтёров с разными судьбами и с разными историями», — рассказал заместитель директора Комплексного центра социального обслуживания населения Самарского округа Александр Постников.

Серебряному волонтеру — Черновой Лидии, 83 года, но она очень активна и не может находиться без дела, без забот. После окончания трудовой деятельности Лидия Федоровна занималась воспитанием внуков.

В свое время не смогла оставить в беде свою подругу, у которой появились проблемы со здоровьем, помогала ей. Подруги не стало. В проект «Приходящий друг» пришла по зову сердца, теперь она заботится о Петруниной Анне, родственники которой сейчас живут далеко. Пенсионерки знают друг друга уже не первый год, живут рядом в соседних подъездах.

Вся трудовая деятельность Анны Ивановны прошла в родном городе, она работала на крупном предприятии. После выхода на пенсию уехала в другой город, помогала воспитывать внуков, а когда внуки выросли, сразу вернулась домой, в свой родной город. В этом году Анне Ивановне исполнится 90 лет, из-за состояния здоровья она не может свободно передвигаться.

Лидия Федоровна приходит к Анне Ивановне почти каждый день: сходить в аптеку, вызвать врача и решить другие насущные проблемы, с которыми Лидия Федоровна справляется с удовольствием. Но самое главное – общение. При встрече они обсуждают фильмы, сериалы, последние новости, вместе сажают цветы, да и просто находятся всегда на связи.

«Помогает она мне во всем. Родные столько не вкладывают в меня забот и внимания, сколько Лидия Федоровна», — говорит Анна Петрунина.