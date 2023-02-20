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В новом легкоатлетическом манеже установлено два рекорда России

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В Автограде завершилось первенство России и Всероссийские соревнования по легкой атлетике в помещении среди юниоров и юниорок до 20 лет. Впервые состязания такого масштаба принимал новый легкоатлетический манеж, возведенный в результате реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного Владимиром Путиным. Современный объект был открыт в Автозаводском районе Тольятти в начале 2022 года.

По итогу соревнований в копилке сборной 63 региона три медали: два золотые и одна бронзовая. Чапаевский атлет Дмитрий Мужиков стал победителем первенства России в толкании ядра. Он отправил снаряд на 18 метров 52 сантиметра. Вторую медаль для Самарской области выиграл Константин Карпов в прыжках в высоту. В своей лучшей попытке спортсмен показал результат 2 метра 15 сантиметров. Бронза – у Александры Сухановой в тройном прыжке с результатом – 12 метров 56 сантиметров.

«Я показал один из лучших результатов в сезоне. Спасибо большое болельщикам, они мне очень помогли. Теперь планирую поехать на турнир U23 и попасть в число призеров. А также стремлюсь установить новый рекорд Самарской области и России», — поделился Дмитрий Мужиков.

В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов из 61 региона Российской Федерации.  Всего было разыграно 24 комплекта наград в рамках национального первенства – в тройном прыжке, прыжке в высоту, прыжке в длину, прыжке с шестом, толкании ядра, беге на 60, 60 с/б, 400, 800, 1500 и 3000 метров, эстафете 4х400 метрова также 4 комплекта наград всероссийских соревнований – в беге на 200 м и 2000 м с/п.

«Это большое событие для всей легкой атлетики! Отрадно, что в нашей стране появляются спортивные объекты хорошего качества. Зимой я сама бегала 200 метров и до сих пор не побит мой рекорд России. Если бы в мое время были такие манежи, то уверена, что установила его бы именно здесь», — отметила олимпийская чемпионка, первый вице-президент ВФЛА Елена Привалова.

В тольяттинском легкоатлетическом манеже было установлено сразу два национальных рекорда: в беге на 60 метров с барьерами у юниорок и в беге на 200 метров у юниоров.

«Манеж просто потрясающий, я даже позавидовал спортсменам. В мое время в стране таких объектов практически не было и негде было показать высокий результат. Сейчас у ребят есть все шансы. И я думаю, что среди них могут родиться хорошие звездочки, которые в ближайшее время смогут представить нашу страну на международной арене», — подчеркнул олимпийский чемпион, спортивный директор ВФЛА Юрий Борзаковский.

В 63 регионе легкая атлетика – один из самых массовых и популярных видов спорта. Легкоатлеты губернии регулярно становятся призерами национальных чемпионатов и первенств.

«Мы были очень рады принимать в нашем регионе молодых и талантливых спортсменов со всей России, олимпийских чемпионов, которые своим примером привлекают в королеву спорта молодое поколение. Сегодня в Самарской области благодаря Губернатору региона Дмитрию Игоревичу Азарову создаются необходимые условия для развития таланта наших спортсменов. Уверена, что прошедшие соревнования придадут дополнительный импульс развитию легкой атлетике в регионе», — сказала врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

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