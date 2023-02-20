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ВСК подвела итоги 6 месяцев работы Цифровой клиники — сервис получил 4,9 балла из 5 от пациентов

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Страховой Дом ВСК подвел итоги 6 месяцев работы Цифровой клиники — сервис получил 4,9 балла из 5 от пациентов.

Почти 25 тыс. консультаций было проведено с момента запуска Цифровой клиники Страхового Дома ВСК. Показатель CSAT (индекс удовлетворенности клиентов) сервиса составил 4,9 балла из 5 возможных. В ходе исследования учитывались такие параметры, как качество работы специалистов, возможность помочь в онлайн-режиме, способность понятно объяснить пациенту даже самые сложные медицинские термины и сделать его полноценным участником процесса лечения.

Цифровая клиника ВСК была запущена в июле 2022 года на базе мобильного приложения "ВСК Страхование". Сервис подразумевает полное медицинское сопровождение пациента Сервис подразумевает полное медицинское сопровождение пациента — помощь медицинского советника, запись на онлайн и очный прием, плана обследования. Партнерами цифровой клиники ВСК являются 9 тыс. медицинских центров и 2 тыс. сетевых лабораторий по всей стране.

Самыми востребованными специалистами в рамках Цифровой клиники стали врачи-терапевты (47%), на втором месте дежурные терапевты, оказывающие срочные консультации (16%), на третьем неврологи (15%). Также за весь период работы сервиса 11% пациентов обращались к гастроэнтерологам и 8% — к эндокринологам.

"Цифровая клиника позволяет сделать путь к выздоровлению максимально быстрым и эффективным. Время получения медицинской помощи с момента появления первых симптомов до начала лечения сократилось в два раза. Благодаря телемедицине пациенты могут получить консультацию терапевта и узкопрофильных специалистов онлайн независимо от региона проживания, а последующее сопровождение медицинским советником помогает пациенту не бросить лечение на полпути. Мы видим устойчивый рост востребованности цифровых решений в медицине среди наших клиентов и это стимулирует спрос на ДМС в целом — по итогам 2022 года объем взносов в данном сегменте вырос на 15%", — отметил Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК.

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Назад. 20 февраля 2023
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