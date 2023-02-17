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В Самарском регионе Россельхозбанк предлагает новую инвестиционную монету "Золотой Червонец"

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Банк России в начале 2023 года выпустил в обращение новую инвестиционную монету "Золотой червонец", которая теперь доступна в офисах Россельхозбанка Самарской области. Приобрести новинку можно в дополнительных офисах банка, полный перечень которых размещен на сайте банка www.rshb.ru.

Монета отчеканена на Московском монетном дворе Гознака по заказу Банка России. Изображение на ее обратной стороне воспроизводит монету вековой давности — червонец 1923 года. Нынешняя монета посвящена ее 100-летнему юбилею. На монете изображен крестьянин, засевающий поле, на заднем плане — восходящее Солнце и заводские трубы. В обиходе монета получила название "Сеятель". Номинал червонца равен 10 рублям, и формально им можно расплачиваться как обычной десятирублевой монетой.

"Я приобрел сразу 4 монеты "Золотой Червонец". У меня растет сын, и эти монеты станут началом прекрасной коллекции, которую я планирую передать ему по наследству", — рассказал Ринат Р., клиент Самарского филиала Россельхозбанка.

Наиболее популярны среди жителей региона золотые и серебряные монеты Банка России. Памятные монеты, реализуемые банком, имеют все необходимые сертификаты, подтверждающие происхождение и количество драгоценного металла. Каждая монета находится в защитной капсуле и красиво упакована в бархатный футляр, что делает изделие желанным подарком к любому празднику. На сайте coins.rshb.ru можно выбрать золотые и серебряные монеты "Георгий Победоносец", серебряные монеты из серии для детей "Иван Царевич и Серый Волк", "Веселая Карусель" и другие.

Памятные и инвестиционные монеты — это надежное вложение денежных средств, стоимость монет, выпущенных ограниченным тиражом, со временем может возрасти.

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Назад. 17 февраля 2023
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