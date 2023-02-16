ВСК вновь признана лучшим работодателем в России среди крупнейших страховых компаний

16.02.2023 12:54 Читали 35

Страховой Дом ВСК второй год подряд стал лучшим работодателем России среди страховых компаний по версии крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

В Рейтинге работодателей России приняли участие 1996 компаний, 1082 из которых дошли до финала. Они оценивались по трем независимым критериям: HR-анкета, внутренняя оценка eNPS и внешняя оценка кандидатов.

ВСК попала в группу крупнейших организаций с численностью сотрудников более 5 тысяч человек. В этом списке компания заняла 36-е место, набрав 102,36 балла. Это лучшая позиция среди специализированных страховых компаний России, дошедших до финала. Всего в сегменте "крупнейшие работодатели" конкуренцию ВСК составили 103 участника рынка из 17 регионов страны.

В субрейтинге ВСК вошла в ТОП-50 компаний с самыми высокоразвитыми HR-процессами, заняв 11 место. В опросе соискателей ВСК стала 5 среди 46 организаций отрасли "Финансы, страхование и аудит", набрав 5,8% голосов.

"Мы ежегодно участвуем в рейтинге работодателей и динамика наших позиций на этой площадке для нас показатель эффективности работы с персоналом и аудиторией соискателей. В этом году важно отметить, что ВСК получил высокую оценку по уровню развития HR-процессов. В прошлые периоды мы могли рассчитывать на рейтинг в ТОП-50, а по итогам 2022 года находимся на 11 строчке федерального рейтинга. Это очень высокая оценка и она, по моему мнению, отражает все те изменения и инициативы, которые мы реализуем в работе с командой. Хочу поблагодарить всю команду ВСК за работу и те изменения, которых нам вместе удалось достичь. В текущем году в соответствии с нашей HR-стратегией мы продолжим совершенствовать наши HR-процессы во всех точках контакта с аудиторией сотрудников, соискателей, сотрудниц в декрете и даже уволенных коллег", — отметил Степан Лысенко, руководитель блока общих и административных вопросов Страхового Дома ВСК.

"Сегодня, когда ситуация на рынке труда едва предсказуема, можно опираться на Рейтинг как на подтверждение надежности компании. Компания, которая не уверена в своём положении, не пройдёт ни один отборочный этап. Рейтинг — маркер того, что компания на рынке всерьёз и надолго, плюс ко всему — в этой компании заботятся о людях и уделяют внимание развитию своего человеческого капитала. Сегодня это важно", — отметила Нина Осовицкая, директор Бренд-центра hh.ru, идеолог и методолог Рейтинга работодателей России.

Федеральный Рейтинг работодателей России — самый масштабный и авторитетный рейтинг страны, в методологии которого учтены лучшие зарубежные практики. Организатором является крупнейшая российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru. Рейтинг проводится с 2010 года.