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"Лада" в овертайме обыграла "Ермак"

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В понедельник, 13 февраля, ХК "Лада" обыграл "Ермак" (Ангарск) в очередном матче PARI ВХЛ - Кубок Шелкового пути, сообщает пресс-служба автозаводцев.

"Ермак" открыл счет на 9-й минуте, когда Антон Вилков точно бросил с неудобной руки. На 15-й минуте Артем Волков дальним броском увеличил счет - 0:2. Тольяттинцы почти сразу ответили голом Владислава Червоненко, подправившего шайбу после дальнего броска Евгения Петрикова (1:2).

В начале второго периода контратаку гостей завершил точным броском Вилков, оформивший дубль - 1:3. На 27-й минуте Марк Кацевич с пятака переправил шайбу в ворота "Лады" - 1:4.

На 42-й минуте Евгений Петриков мощным броском сократил счет (тольяттинцы реализовали большинство) - 2:4. На 54-й минуте Георгий Бусаров в большинстве воспользовался тем, что Иван Романов перекрыл обзор вратарю "Ермака" и точно бросил в ближнюю девятку - 3:4. На предпоследней минуте третьего периода Романов выкатился из-за ворот и отправил шайбу в "домик" Константину Кузмаулу - 4:4. И эту шайбу волжане забросили в большинстве.

В овертайме волжане заменили вратаря полевым игроком, и Петриков оформил дубль и принес победу "Ладе" - 5:4.

В среду, 15 февраля, тольяттинцы сыграют дома с "Омскими Крыльями".

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