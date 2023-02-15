16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Социальный контракт дал возможность превратить увлечение в любимое дело

Читали 16

В нашем регионе все больше семей получают государственную поддержку в виде социального контракта. Такая помощь предполагает не просто выплаты, а целый план действий для преодоления трудностей и повышения уровня доходов семьи, а также поддержу специалистов на каждом этапе. Всего в Самарской области уже 34 тысячи семей оформили социальный контракт.

Социальный контракт – одна из форм государственной поддержки, которая реализуется в рамках национального проекта «Демография». В Самарской области по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова за счет применения новых подходов возможности оказания поддержки по социальному контракту стали доступными более широкому кругу получателей.

Отец двоих сыновей из Тольятти Джамбулат Надирбегов в конце 2022 года оформил социальный контракт по направлению «Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности». Надирбегов является руководителем клуба бокса «Патриот», имеет диплом за высокий профессионализм и вклад в развитие подрастающего поколения, за волю и упорство в спорте и патриотизме. В спорт он увлекает и своих сыновей.

Джамбулат занимается тренерской деятельностью с 2010 года, он — кандидат в мастера спорта по боксу, и тренирует как профессиональных спортсменов, так и любителей. Тренировки проводит в собственном оборудованном зале. Зал организовал рядом с домом. В зале есть все необходимое для занятий: ринг на упорах, боксерская груша, пневматическая платформа с грушей, силовой тренажер, беговая дорожка и другой инвентарь.

В приоритете у тренера —  работа с подростками, которых зачастую называют «трудными». Поэтому стоимость услуг значительно ниже средней стоимости в других спортучреждениях.

На выделенные по соцконтракту денежные средства Джамбулат Надирбегов приобрел дополнительное оборудование для спортивного зала, например, станцию для отработки ударов, которую не имел возможности приобрести самостоятельно из-за ее высокой стоимости.

«У нас появились большие снаряды, пневмогруши и 12 пар хороших кожаных перчаток. Ребята обрадовались новому оборудованию.  Социальный контракт — это очень хорошая поддержка для моего дела, поэтому спасибо огромное», — говорит тренер по боксу Надирбегов.

Напомним, что заключить социальный контракт могут семьи, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Поддержку осуществляют по четырем направлениям: ведение предпринимательской деятельности или личного подсобного хозяйства, поиск работы или другая помощь для лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации. Количество заключенных соцконтрактов ежегодно растет. Для оформления соцконтракта необходимо обратиться в Комплексный центр социального обслуживания населения по месту жительства.

«В Самарской области в прошлом году социальный контракт заключили порядка 9300 человек. В Центральном округе – это Тольятти, Жигулёвск и Ставропольский район — с начала года заключили уже более 200 контрактов», — рассказала начальник территориального отдела Центрального округа Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Братанова.

Версия для печати

Новости

Назад. 15 февраля 2023
Социальный контракт дал возможность превратить увлечение в любимое дело
По любви — в Эмираты: где россияне провели 14 февраля
"Лада" в овертайме обыграла "Ермак"
В Самарской области по нацпроекту отремонтируют 140 км школьных маршрутов
Дмитрий Азаров осмотрел новые объекты социальной инфраструктуры Ставропольского района

В России и мире

Онлайн-рукопись: самарские IT-шники воскресили бумагу

Самарские разработчики запустили уникальную платформу для проведения онлайн-уроков, во время которых учитель и ученик могут писать ручкой в обычной тетради. При этом не потребуется какого-то дополнительного оборудования - нужны лишь компьютер, смартфон и доступ в Интернет.

Как зародилась жизнь: самарские ученые создают органические молекулы в лабораторном космосе

Ученые из Самарского филиала Физического института Академии наук им. П.Н. Лебедева (ФИАН) ищут ответ на вопрос, издавна волновавший человечество: откуда взялась жизнь? В филиале создан Центр лабораторной астрофизики с уникальным оборудованием, позволяющим воспроизводить условия космоса и досконально исследовать механизм образования сложных углеводородов, являющихся основой всей органики.

Культура и стиль

День природы с "Самарской областной библиотекой для молодежи"

В четверг, 4 августа, у входа "Самарской областной библиотеки для молодежи" прошел день природы. Все желающие могли послушать лекции, присоединиться к мастер-классу по скетчингу "Цветы в стиле японской гравюры", а для детей, волонтеры культуры приготовили различные настольные игры, раскраски и проводили гадание по цветам.

Люди

Кошелек

Россельхозбанк представил цифровую экосистему на агровыставке в Самарской области

В п. Усть-Кинельский Самарской области завершила работу XXIV Поволжская агропромышленная выставка, которая проходила 23 и 24 сентября 2022 года при поддержке Правительства Самарской области и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. Крупнейшее специализированное мероприятие в Приволжском федеральном округе прошло на 40 га выставочной площади и собрало более 500 участников агросферы, сельхозмашиностроения, ветеринарии из 15 регионов РФ, а также Республики Беларусь.

Шьям Намбиар, Авито: Самарская область — один из самых активных регионов на карте Авито

На прошлой неделе Самару посетил директор клиентского сервиса Авито Шьям Намбиар. Корреспонденту "Волга Ньюс" удалось с ним пообщаться и расспросить о целях поездки и планах развития платформы.

Здоровье

Милена Климанова (Take pill): «Удаленный контроль - это спасение для врача и пациента»

Как оптимизировать контакты лечащего врача и пациента, сделать их простыми и безопасными? Ведь при некоторых заболеваниях лечение длится годами, а приходить на осмотр в поликлинику получается не всегда. Особенно остро эти вопросы встают при лечении инфекционных заболеваний, несущих социальную опасность.

Химики Самарского политеха ищут новые антидиабетические средства

Ученые технического университета синтезируют вещества, на основе которых можно будет создать более эффективные, чем сегодняшние, лекарственные препараты антидиабетического действия. Проект получил поддержку Российского научного фонда на ближайшие три года.

Мой дом

В Самарской области по нацпроекту отремонтируют 140 км школьных маршрутов

Состояние школьных маршрутов, участков улично-дорожной сети, ведущих к детским образовательным и досуговым учреждениям, ― в зоне особого внимания национального проекта «Безопасные качественные дороги». В Самарской области в 2023 году планируют привести в нормативное состояние 13 участков автомобильных дорог общей протяженностью 140 км, по которым организованы школьные маршруты.

Он и она