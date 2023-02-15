Социальный контракт дал возможность превратить увлечение в любимое дело

15.02.2023 16:23 Читали 16

В нашем регионе все больше семей получают государственную поддержку в виде социального контракта. Такая помощь предполагает не просто выплаты, а целый план действий для преодоления трудностей и повышения уровня доходов семьи, а также поддержу специалистов на каждом этапе. Всего в Самарской области уже 34 тысячи семей оформили социальный контракт.

Социальный контракт – одна из форм государственной поддержки, которая реализуется в рамках национального проекта «Демография». В Самарской области по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова за счет применения новых подходов возможности оказания поддержки по социальному контракту стали доступными более широкому кругу получателей.

Отец двоих сыновей из Тольятти Джамбулат Надирбегов в конце 2022 года оформил социальный контракт по направлению «Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности». Надирбегов является руководителем клуба бокса «Патриот», имеет диплом за высокий профессионализм и вклад в развитие подрастающего поколения, за волю и упорство в спорте и патриотизме. В спорт он увлекает и своих сыновей.

Джамбулат занимается тренерской деятельностью с 2010 года, он — кандидат в мастера спорта по боксу, и тренирует как профессиональных спортсменов, так и любителей. Тренировки проводит в собственном оборудованном зале. Зал организовал рядом с домом. В зале есть все необходимое для занятий: ринг на упорах, боксерская груша, пневматическая платформа с грушей, силовой тренажер, беговая дорожка и другой инвентарь.

В приоритете у тренера — работа с подростками, которых зачастую называют «трудными». Поэтому стоимость услуг значительно ниже средней стоимости в других спортучреждениях.

На выделенные по соцконтракту денежные средства Джамбулат Надирбегов приобрел дополнительное оборудование для спортивного зала, например, станцию для отработки ударов, которую не имел возможности приобрести самостоятельно из-за ее высокой стоимости.

«У нас появились большие снаряды, пневмогруши и 12 пар хороших кожаных перчаток. Ребята обрадовались новому оборудованию. Социальный контракт — это очень хорошая поддержка для моего дела, поэтому спасибо огромное», — говорит тренер по боксу Надирбегов.

Напомним, что заключить социальный контракт могут семьи, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Поддержку осуществляют по четырем направлениям: ведение предпринимательской деятельности или личного подсобного хозяйства, поиск работы или другая помощь для лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации. Количество заключенных соцконтрактов ежегодно растет. Для оформления соцконтракта необходимо обратиться в Комплексный центр социального обслуживания населения по месту жительства.

«В Самарской области в прошлом году социальный контракт заключили порядка 9300 человек. В Центральном округе – это Тольятти, Жигулёвск и Ставропольский район — с начала года заключили уже более 200 контрактов», — рассказала начальник территориального отдела Центрального округа Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Братанова.