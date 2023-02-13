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ПСБ провел конференцию "Экономическая независимость как фактор государственного суверенитета"

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ПСБ проводит III Российский Форум по финансовой грамотности "Просто Капитал": 9 февраля состоялась практическая конференция "Экономическая независимость как фактор государственного суверенитета", а 11 февраля в рамках форума пройдет образовательный онлайн-трек для МСБ, который будет посвящен актуальным вопросам повышения финансовой, цифровой и инвестиционной грамотности российских предпринимателей.

В первый день форума практическую конференцию предваряла одноименная пленарная сессия, затронувшая новые аспекты развития российской экономики в изменившихся геополитических реалиях. Как трансформировался подход стратегических предприятий к обеспечению экономической безопасности? Как сохранить баланс между защитой страны от внешних шоков и удержанием позиций российского бизнеса на внешних рынках? Какую роль в обеспечении технологического суверенитета страны играют быстрорастущие технологические компании? Эти и другие вопросы обсудили представители банковского сообщества, бизнеса и власти в рамках пленарной сессии.

"В изменившихся условиях бизнесу и основным игрокам, ключевым компаниям надо искать новые варианты своего дальнейшего развития. Старые бизнес-модели перестают работать, сейчас нам надо договориться, каким образом действовать совместно и выходить на создание новых бизнес-моделей. Важно не подстраиваться под новые условия со старыми методами, а разрабатывать новые с опережающими реакциями на то, что происходит, имея в виду обеспечение экономического, технологического и финансового суверенитета страны", — сказал председатель ПСБ Петр Фрадков по итогам пленарной сессии.

По ее завершении состоялась череда открытых сессий, которые стали площадками для профессиональной дискуссии на темы развития ключевых отраслей в новых условиях, привлечения финансирования для развития МСБ и высокотехнологичных компаний, а также развития рынка частных инвестиций.

Так, например, в ходе сессии "Как привлечь капитал высокотехнологичным компаниям в России" было отмечено, что за последние пять лет объем инвестиций в интеллектуальную собственность, по данным Минэкономразвития России, вырос в два раза и сейчас составляет порядка 1 трлн рублей. Такие данные говорят о качественном преобразовании экономики и постепенном переходе от сырьевой модели к высокотехнологичной. В свою очередь на сессии "Энергетическая безопасность как элемент развития промышленности" участники отметили, что технологический суверенитет и импортонезависимость необходимо реализовывать, в том числе обеспечивая максимальную локализацию производства внутри страны, однако полного отказа от международной кооперации достичь невозможно. При этом для обеспечения энергобезопасности и обновления энергетического оборудования необходим постоянный приток инвестиций в энергетическую отрасль, который можно обеспечить в том числе за счет господдержки.

Также в рамках конференции прошли сессии "Стабильность транспортной системы для развития деловой среды", "Строительство как драйвер социально-экономического развития страны", "Человеческий капитал как основа инновационного развития и промышленного роста регионов".

Спикерами конференции от ПСБ выступили заместители председателя банка Антон Дроздов и Юлия Карпова, старший вице-президент, руководитель блока среднего и малого бизнеса Александр Чернощекин, вице-президент, заместитель руководителя блока розничного бизнеса Давыд Коробченко, начальник центра компетенций оборонно-промышленного комплекса Михаил Федорин. Также в дискуссиях приняли участие заместитель министра экономического развития РФ Максим Колесников, первый заместитель генерального директора компании "Иннопрактика", общественный омбудсмен в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров Наталья Попова, первый заместитель генерального директора, директор блока по развитию и международному бизнесу Госкорпорации "Росатом" Кирилл Комаров, первый вице-президент ПАО "ТрансКонтейнер" Виктор Марков, вице-президент блока экономики и финансов GloraX Глеб Шурпик, руководитель ФГКУ "Росвоенипотека" Константин Ярославцев и другие представители крупнейших российских компаний и органов власти.

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Назад. 13 февраля 2023
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