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Завершились съемки сериала "Короче, план такой" — он войдет в линейку Wink Originals

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Завершились съемки авантюрной комедии "Короче, план такой" о команде "русских хакеров", которые после серьезной ошибки начинают работать в интересах страны. Проект создается продюсерской компанией WMG при участии "НМГ Студии" и при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ"). Премьера сериала состоится осенью 2023 года в видеосервисе Wink и на телеканале СТС. Сериал пополнит линейку Wink Originals.

"Совместно с Александром Туркиным и Кириллом Ситниковым мы создавали эту историю на протяжении нескольких лет. Я благодарен режиссеру сериала Марку Горобцу и оператору Мораду Абдель-Фаттаху, что согласились с нами на это путешествие сразу после прочтения сценария", — прокомментировал генеральный продюсер проекта Вадим Галыгин.

Съемки проходили не только в Москве, команда работала и в живописном Дагестане, на теплом побережье Черноморья в Краснодарском крае, в Абхазии и Турции.

"Хочется выразить огромную благодарность Институту развития интернета за то, что именно они поверили в нас и дали возможность реализовать этот проект. Мы сняли авантюрный экшн-сериал с очень высоким для нашего рынка production value, зрелищность которого соответствует запросам искушенной аудитории, привыкшей к продукту студий мирового уровня", — поделился генеральный продюсер проекта Владимир Микулич.

"Короче, план такой" — это авантюрная комедия о команде "русских хакеров", которые никогда не виделись в реале и знают друг друга только по никам. Они успешно потрошили электронные кошельки богачей, пока не совершили ошибку и попались. Ребята знакомятся лично и им предстоит выбор: сесть за решетку или работать в интересах страны. Хакеры выбирают второе, и с этого момента жизнь их меняется. Теперь на кону не шальные деньги, а свобода и безопасность всего мира, которую герои будут защищать во всех уголках планеты.

Роли в сериале исполняют Кирилл Нагиев, Софья Каштанова, Игорь Коровин, Никита Богатов, Михаил Кремер, Павел Деревянко, Олеся Судзиловская, Валерий Баринов и другие.

Фотографии со съемок доступны здесь.

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Новости

Назад. 09 февраля 2023
Завершились съемки сериала "Короче, план такой" — он войдет в линейку Wink Originals

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