Чемпионат России по сноукайтингу и фестиваль «Жигулевское море» в Тольятти прошли в обновленном формате

08.02.2023 10:52 Читали 11

В минувшие выходные в Тольятти завершились чемпионат России по сноукайтингу в дисциплинах марафон и фристайл, а также фестиваль активного отдыха «Жигулевское море». Местом проведения мероприятий стала новая набережная Автозаводского района.

Чемпионат страны прошел в акватории Жигулевского моря в четвертый раз. Его участниками стали более 50 сильнейших спортсменов Российской Федерации. Из четырех запланированных дней турнира состоялось только два. Свои корректировки в программу состязаний внесла погода. Гонки осложняла плохая видимость, вызванная снегопадом, а затем нестабильный ветер.

Чемпионом России на марафонской дистанции в классе «лыжи» стал Михаил Сергеев из Ленинградской области. В состязаниях сноубордистов – Владимир Алехин из Республики Марий Эл. У девушек блеснула москвичка Софья Никогосова, еще недавно выступающая за юниоров. Среди кайт-фристайлеров отличился юный тольяттинец Тимур Белоусов. На лыжах он стал обладателем золотой медали, а на сноуборде выиграл серебро. Лучшим в кайт-фристайле на сноуборде стал Владимир Чеганов из Екатеринбурга.

«В Самарской области благодаря системной работе Губернатора региона Дмитрия Игоревича Азарова активно улучшается спортивная инфраструктура, которая позволяет проводить соревнования самого высокого уровня. Уверена, что новое пространство позволит вовлечь в активную физическую деятельность еще больше жителей нашей губернии», — подчеркнула врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Продолжением соревнований стал фестиваль активного отдыха «Жигулевское море», который прошел в Автограде в седьмой раз. Впервые на новой набережной был опробован новый формат организации пространства. На мини-площадках можно было попробовать свои силы в сдаче нормативов ГТО, поиграть в городки, принять участие в турнире по скандинавской ходьбе, пробежать или прокатиться на лыжах по ледовой акватории, принять участие во флешмобе в купальниках «Не сливайся – обливайся!» в компании с тольяттинскими моржами и многое другое.

«Сделаем все, чтобы на следующий год на набережной была инфраструктура, соответствующая формату и уровню проводимых соревнований. Сейчас строится вторая очередь набережной, а значит, будет еще больше места, чтобы расширить количество водных видов спорта и сделать их доступными как для профессионалов, так и для любителей», — отметил глава Тольятти Николай Ренц.