16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Треть фермерской продукции будет продаваться онлайн к 2025 году

Читали 14

По оценкам экспертов Россельхозбанка, объем рынка онлайн-продаж фермерских продуктов питания достигнет 50 млрд рублей до конца текущего года. Ключевыми драйверами такого роста являются эффект низкой базы, распространение тренда потребления экологически чистой продукции и правильного питания, а также выход производителей в онлайн-продажи.

Запрос потребителей на онлайн-покупки сформировал новый тренд развития для рынка фермерской продукции — на маркетплейсы пришли производители продуктов питания, характерными качествами которых являются экологичность и органический цикл производства. По оценкам экспертов Россельхозбанка, к 2025 году на платформах российских маркетплейсов в категориях "эко", "зеленая" или "органическая" будет размещено порядка 30% фермерской продукции.

В 2022 году россияне заказали в сети продовольственные товары на сумму более 600 млрд рублей (на 40% больше чем в 2021 году). По оценкам РСХБ, до конца текущего года объем российского рынка онлайн-продаж продуктов питания составит более 700 млрд рублей, из которых 50 млрд могут составить заказы на фермерскую продукцию. Реализация продовольственной продукции онлайн считается более экологичной: при продаже товаров на маркетплейсах производители регулируют сбытовую цепь самостоятельно и подстраивают предложение под спрос, минимизируя потери при хранении.

"Одним из значимых этапов работы площадок онлайн-продаж является доставка. Стремясь расширить клиентскую аудиторию за счет неуклонно растущего спроса на качественное и быстрое обслуживание, производители и маркетплейсы модернизируют логистические схемы, делая доставку не только удобной, но и экологичной. В России в последние 5 лет активно развивается доставка с нулевым углеродным следом: это велосипеды и пешие курьеры. Компенсирует негативное воздействие на окружающую среду также доставка в пункты самовыдачи, порядка 65% заказов маркетплейсов покупатели предпочитают забирать самостоятельно", — прокомментировала руководитель направления Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Наталья Худякова.

Развитие онлайн-продаж фермерской продукции на платформах по продаже продуктов питания или специализированных фермерских маркетплейсах дает сельхозпроизводителям ряд преимуществ: прямой выход на покупателя, экономию на использовании складских помещений, а также логистике, маркетинге и доставке. Для маркетплейсов же это возможность расширить ассортимент за счет уникальных свежих качественных товаров.

Более активному выходу экологически чистой сельхозпродукции в онлайн-продажи также будет способствовать установившаяся тенденция роста доли продукции крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ) и индивидуальных предпринимателей в структуре производства продукции сельского хозяйства. Несмотря на сокращение абсолютного количества КФХ и ИП за последние 5 лет на 29,5% (с 175 тыс. единиц в 2016 году до 123 тыс. единиц в 2021 году) из-за общей тенденции к укрупнению бизнеса, доля продукции КФХ и ИП в структуре производства продукции сельского хозяйства выросла до 15,4% в 2021 году с 12,5% в 2017 году. Эксперты РСХБ ожидают, что положительная динамика роста продуктивности и производительности КФХ сохранится, и к 2025 году объем продукции, производимой КФХ, вырастет более чем на 50%.

Развитию российского рынка фермерских продуктов также способствует озабоченность потребителей качеством, составом и происхождением продуктов, которые они употребляют. Например, размещенная на маркетплейсе Россельхозбанка Свое Родное продукция проходит обязательную сертификацию, что становится гарантией качества для покупателей. Через витрину Своё Родное реализовывают продукцию более 10,5 тыс. фермеров, на онлайн-витрине маркеплейса представлено более 100 тыс. товаров.

На текущий момент ТОП продукции, реализуемой фермерскими хозяйствами на маркетплейсах, составляют продукты ready-to-eat: молочные продукты — 20%, сыры — 20%, колбасы — 15%, а также соленья, варенье, мед и алкоголь. По оценкам экспертов Россельхозбанка, структура потребительской корзины в онлайн-продажах фермерских продуктов с ростом объема рынка будет смещаться в сторону необработанных продуктов: молока, свежего мяса птицы и яиц.

Версия для печати

Новости

Назад. 06 февраля 2023
Треть фермерской продукции будет продаваться онлайн к 2025 году
ВСК выступила организатором мероприятия для HR и лиц, принимающих решения в Краснодаре
"Ростелеком" создал умный двор в Новокуйбышевске Самарской области
Анастасия Павлюченкова получила уайлд-кард на турнир в Линце
Два водителя пострадали в ДТП на трассе М-5 в Самарской области
На трассе М-5 под Тольятти столкнулись два большегруза и легковушка
В Самаре горел склад с подсолнечным маслом

В России и мире

Высокие технологии: СНИУ разработал два космических спутника

В Самарском национальном исследовательском университете им. Королева (СНИУ) в 2022 году продолжали работать над «профильными» для вуза космическими технологиями, которые становятся основой для повышения качества жизни людей на Земле.

Компонентная база: в СамГТУ создали дизайн-центр микроэлектроники

В Самарском государственном техническом университете в 2022 г. был создан Поволжский дизайн-центр микроэлектроники. Междисциплинарные исследования ученых вуза в области микроэлектроники помогут вывести отечественную промышленность, в том числе оборонную, на новый технологический уровень.

Культура и стиль

День природы с "Самарской областной библиотекой для молодежи"

В четверг, 4 августа, у входа "Самарской областной библиотеки для молодежи" прошел день природы. Все желающие могли послушать лекции, присоединиться к мастер-классу по скетчингу "Цветы в стиле японской гравюры", а для детей, волонтеры культуры приготовили различные настольные игры, раскраски и проводили гадание по цветам.

Люди

Ушел из жизни председатель Совета ветеранов ГУ МЧС России по Самарской области Николай Солдатов

В четверг, 19 января, на 81-м году жизни скончался председатель общественной организации ветеранов (пенсионеров) гражданской обороны и противопожарной службы Самарской области Николай Лаврентьевич Солдатов.

Кошелек

Россельхозбанк представил цифровую экосистему на агровыставке в Самарской области

В п. Усть-Кинельский Самарской области завершила работу XXIV Поволжская агропромышленная выставка, которая проходила 23 и 24 сентября 2022 года при поддержке Правительства Самарской области и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. Крупнейшее специализированное мероприятие в Приволжском федеральном округе прошло на 40 га выставочной площади и собрало более 500 участников агросферы, сельхозмашиностроения, ветеринарии из 15 регионов РФ, а также Республики Беларусь.

Шьям Намбиар, Авито: Самарская область — один из самых активных регионов на карте Авито

На прошлой неделе Самару посетил директор клиентского сервиса Авито Шьям Намбиар. Корреспонденту "Волга Ньюс" удалось с ним пообщаться и расспросить о целях поездки и планах развития платформы.

Здоровье

Умные тренажеры и одежда: СамГМУ запустил Центр серийного производства

В ноябре 2022 г. состоялось открытие Центра серийного производства (ЦСП) Самарского государственного медицинского университета Минздрава России. Главная цель проекта — масштабирование накопленного в вузе опыта в разработке и выпуске инновационных медицинских изделий. Продукция будет быстро выводиться на рынок и способствовать обеспечению технологического суверенитета России в сфере медицины.

В СамГМУ для пациентов производят индивидуальные эндопротезы

В Самарском государственном медицинском университете Минздрава России разработаны и производятся сложнопрофильные титановые и керамические эндопротезы. Каждый эндопротез изготавливается индивидуально для пациента по аддитивной технологии — то есть, с помощью послойной печати на 3D-принтере. При этом учитываются анатомические особенности каждого человека. Благодаря этому врачам удается максимально эффективно решить проблему пациента и вернуть его к привычной жизни.

Мой дом

Он и она