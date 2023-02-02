16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Россельхозбанк помогает активным студентам-аграриям получить опыт работы в отрасли

Читали 25

Россельхозбанк и цифровая платформа "Я в Агро" запустили Клуб Амбассадоров, вступить в который может любой студент аграрного или технологического вуза России. Важнейшим преимуществом участия является прямой контакт с ведущими работодателями агропромышленного комплекса.

"Одна из самых заметных проблем современного высшего образования — нехватка связи с реальным бизнесом. Это касается и агровузов, выпускники которых, обладая качественными теоретическими знаниями, зачастую не понимают, как выстроены процессы на предприятиях АПК. Именно поэтому работодатели при поиске сотрудников отдают предпочтение тем, у кого уже есть опыт. Устранить этот разрыв, дать студентам знания о реальных бизнес-процессах компании, а также сформировать у молодежи позитивный имидж агропрофессий — основные цели Клуба Амбассадоров и платформы "Я в Агро", — прокомментировала Елена Батурова, директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка.

Чтобы стать членом Клуба, студенту необходимо зарегистрироваться и заполнить анкету на платформе "Я в Агро", подписаться на Telegram-канал проекта, вступить в закрытый чат амбассадоров, а затем выполнять реальные задания, в том числе — рассказывать однокурсникам о возможностях платформы, стажировках, вакансиях в АПК, делиться своим опытом выбора профессии со школьниками, участвовать в создании агро-вики — профориентационного курса, подготовленного совместно студентами и работодателями. Амбассадоры будут встречаться с представителями отрасли, проводить интервью, участвовать в совместных проектах в командах, проходить стажировки в ведущих компаниях АПК.

За участие в Клубе студентам будут начисляться баллы, которые будут учитываться при определении стипендиатов Россельхозбанка, а самые активные амбассадоры попадут на оплачиваемую стажировку в банк.

Клуб Амбассадоров — это сообщество, которое объединяет активных студентов, работодателей и вузы, позволяет молодежи погрузиться в жизнь ведущих представителей агроотрасли, получить практический опыт, совместно создавать истории успеха и рассказать обществу о перспективах и преимуществах АПК.

В 2023 году в рамках Клуба планируется провести ряд встреч амбассадоров с ведущими работодателями АПК и тренингов по навыкам лидерства и проектной работы, а также организовать несколько совместных проектов.

Версия для печати

Новости

Назад. 02 февраля 2023
Россельхозбанк помогает активным студентам-аграриям получить опыт работы в отрасли
В ПФО большинство зараженных вирусами инфраструктур — в сфере здравоохранения
Детская кибербезопасность в интернете: какие "хищники" опасны для ребенка

В России и мире

Защита фотоном: "СМАРТС" внедряет квантовые сети связи

Самарское АО "СМАРТС" развивает квантовую систему защиты передачи данных и построенные на этих принципах сети связи. По словам разработчиков, технология обеспечивает защиту от хакерских атак, утечек данных и перехвата информации. Разработки уже протестированы в крупных российских предприятиях, среди которых "Сбербанк", "Ростелеком" и "РЖД".

Искусственный интеллект говорит и подсказывает

Самарская IT-компания "Открытый код" разработала и успешно внедряет вспомогательные системы для контроля производственных процессов и обслуживания сложной техники на основе искусственного интеллекта и дополненной реальности. Сейчас такие системы повышают производительность труда и позволяют работать с сотнями различных деталей, в том числе людям с ограничениями по зрению.

Культура и стиль

День природы с "Самарской областной библиотекой для молодежи"

В четверг, 4 августа, у входа "Самарской областной библиотеки для молодежи" прошел день природы. Все желающие могли послушать лекции, присоединиться к мастер-классу по скетчингу "Цветы в стиле японской гравюры", а для детей, волонтеры культуры приготовили различные настольные игры, раскраски и проводили гадание по цветам.

Люди

Ушел из жизни председатель Совета ветеранов ГУ МЧС России по Самарской области Николай Солдатов

В четверг, 19 января, на 81-м году жизни скончался председатель общественной организации ветеранов (пенсионеров) гражданской обороны и противопожарной службы Самарской области Николай Лаврентьевич Солдатов.

Любовь Тювилина: "Я стараюсь отвлечь детей, переключить их внимание с боли и страха на что-то другое"

Совсем недавно проекту "Больничная клоунада без границ", реализуемому Благотворительным фондом "Личное участие" с использованием средств Фонда президентских грантов, исполнилось 7 лет. Миссия проекта — помогать детям преодолевать сложный период жизни, отвлекать ребят от медицинских проблем и больничного опыта через игру и общение с больничными клоунами.

Кошелек

Россельхозбанк представил цифровую экосистему на агровыставке в Самарской области

В п. Усть-Кинельский Самарской области завершила работу XXIV Поволжская агропромышленная выставка, которая проходила 23 и 24 сентября 2022 года при поддержке Правительства Самарской области и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. Крупнейшее специализированное мероприятие в Приволжском федеральном округе прошло на 40 га выставочной площади и собрало более 500 участников агросферы, сельхозмашиностроения, ветеринарии из 15 регионов РФ, а также Республики Беларусь.

Шьям Намбиар, Авито: Самарская область — один из самых активных регионов на карте Авито

На прошлой неделе Самару посетил директор клиентского сервиса Авито Шьям Намбиар. Корреспонденту "Волга Ньюс" удалось с ним пообщаться и расспросить о целях поездки и планах развития платформы.

Здоровье

Умные тренажеры и одежда: СамГМУ запустил Центр серийного производства

В ноябре 2022 г. состоялось открытие Центра серийного производства (ЦСП) Самарского государственного медицинского университета Минздрава России. Главная цель проекта — масштабирование накопленного в вузе опыта в разработке и выпуске инновационных медицинских изделий. Продукция будет быстро выводиться на рынок и способствовать обеспечению технологического суверенитета России в сфере медицины.

В СамГМУ для пациентов производят индивидуальные эндопротезы

В Самарском государственном медицинском университете Минздрава России разработаны и производятся сложнопрофильные титановые и керамические эндопротезы. Каждый эндопротез изготавливается индивидуально для пациента по аддитивной технологии — то есть, с помощью послойной печати на 3D-принтере. При этом учитываются анатомические особенности каждого человека. Благодаря этому врачам удается максимально эффективно решить проблему пациента и вернуть его к привычной жизни.

Мой дом

Он и она