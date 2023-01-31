Клиенты ВСК помогут подросткам из детского дома подготовиться к поступлению в вузы

31.01.2023 15:24 Читали 16

Клиенты Страхового Дома ВСК, участвовавшие в акции "Добрая пятница", помогут воспитанникам детского дома подготовиться к поступлению в вузы.

Акция "Добрая пятница" прошла совместно с благотворительным фондом "Арифметика добра". В рамках акции клиентам предоставлялась возможность оформить программу защиты со скидкой до 25% на 4 различных вида страхования: защита выезжающих за рубеж, страхование имущества, защита от несчастного случая и страхование жизни и здоровья. С каждого оформленного по акции полиса 50 рублей перечислялось на реализацию образовательной программы "Шанс".

На собранные средства воспитанники детского дома в Красноярском крае будут заниматься с преподавателями, которые расскажут им о выборе профессии, карьерных возможностях и о том, как идти к своей цели. Через онлайн-платформу ребята с репетиторами подтянут сложные предметы школьной программы.

"Каждый ребенок мечтает об исполнении заветных желаний в новогодние праздники, и дети-сироты не исключение. Но им приходится добиваться всего в этой жизни самостоятельно, без помощи родителей, и лишь у менее чем 1% выпускников детских домов получается поступить в вузы после школы. Чтобы повысить эти шансы, перед Новым годом ВСК как социально-ответственная компания запустила акцию. Так, многие неравнодушные люди, защищая свое имущество или здоровье страховыми программами, помогут исполниться мечтам ребят из Красноярского края. Это замечательные и амбициозные дети, которые заслуживают большого будущего. Уверен, они станут профессиональными специалистами", — отметил Степан Лысенко, Руководитель блока организационного развития и управления персоналом Страхового Дома ВСК.

"Программа "Шанс" — это не только онлайн-уроки, тренинги и профориентация подростков из детских домов и приемных семей. Это возможность сформировать навыки, необходимые для самостоятельной жизни: научиться делать выбор, принимать решения, достигать целей. Благодаря вашей поддержке трое ребят смогут поверить в себя и свои силы, научатся занимать активную жизненную позицию, выстраивать долгосрочные и надежные отношения, улучшать успеваемость в школе, поступать в те учебные заведения, которые позволят им сделать свою жизнь лучше", — Татьяна Николаева, Руководитель программы "Шанс".