ВСК застраховала автомобили "ЦХиСО МВД по Республике Дагестан"

30.01.2023 15:11 Читали 49

Страховой Дом ВСК застраховал полисами ОСАГО автомобили Федерального казенного учреждения "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по Республике Дагестан".

Страховая защита действует до сентября 2024 года. Согласно договору, полисами ОСАГО обеспечены свыше 2,7 тысяч автомобилей. Стоимость контракта составила более 3 млн рублей.

ФКУ "ЦХиСО МВД по Республике Дагестан" обеспечивает транспортными средствами территориальные органы МВД России, организует эксплуатацию и содержание их движимого и недвижимого имущества, оснащает вещевым довольствием сотрудников, а также обслуживает и сохраняет бесперебойное функционирование систем, комплексов связи и автоматизации, организационной, вычислительной и копировально-множительной техники.